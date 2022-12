No declaró la mujer que confesó haber matado a su acosador

Florencia Mancilla, quien fue detenida después de confesar en un video haber matado a puñaladas a Alexis Baciocchi por ser su presunto acosador, se negó este miércoles a declarar en la Justicia de Tierra del Fuego. Su defensor, tras la realización de pericias psiquiátricas, pidió su excarcelación.

El dramático episodio ocurrió en la localidad de Río Grande, Tierra de Fuego, en la vivienda de Baciocchi, ubicada en Punta Popper al 300 del barrio Chacra XIII. Hasta allí fue Mancilla quien luego de pedirle a Baciocchi que cese en sus episodios de acoso sexual, lo mató de varias puñaladas.

Ella confesó el hecho minutos después, mientras abandonaba la vivienda, cuando grabó un video y mostró sus manos manchadas con sangre.

La mujer acusó al tatuador y profesor de música de 35 años por acosarla sexualmente y de amenazar a sus hijos y a otros miembros de su familia.

"Le dije lo mal que me sentía día a día. Traté de ser sincera con él y decirle que lo quería matar porque no me dejaba tranquila. Así que discutimos y lo apuñalé. No sé cuántas veces. Se movía mucho, no me dejaba hacer algo limpio y que no sufra. En realidad quería que sufra, pero mi intención no era quitarle la vida, sino que se asuste de mí y sepa que no se podía meter conmigo", dijo en su estremecedor relato.