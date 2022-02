Femicidio: la víctima era brasileña y la mataron de 9 tiros

Eduarda Santos tenía 27 años, vivía con sus hijos y el padre de dos de ellos, aunque no eran pareja. Con ganas de dejar atrás su pasado, todos llegaron desde Brasil para radicarse en Bariloche, pero en las últimas semanas ella había pensado en volver a su país. Esto y una relación con otro brasileño, habría sido el detonante para que el violento decida asesinarla. El informe preliminar de autopsia indica que la mataron durante la madrugada de 9 disparos.

Desde el momento en que un turista llamó al 911 y denunció que encontró el cuerpo de una mujer en los primeros metros de uno de los senderos del Parque Municipal Llao Llao, los investigadores pensaron que se trataba de un femicidio. La joven tenía varias heridas de bala que se apreciaban a simple vista y luego algunos comentarios de sus allegados, direccionaron a los integrantes del Ministerio Público.

La víctima, que se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad y ejercería la prostitución, había tenido la intención de cambiar su vida al radicarse en Bariloche. Pero su suerte no se había modificado al llegar a la ciudad con sus tres hijos. Las cosas no fueron fáciles para ella, que convivía con su ex (el padre de dos de sus hijos) y con los niños en una pieza muy chica de la calle 20 de Febrero en pleno centro.

Aunque no trascendieron detalles, y recién se conocerán esta mañana cuando se realice la audiencia de formulación de cargos, se supo que el hombre detenido se mostró nervioso a la hora de enfrentar a la Policía. En un primer momento brindó una versión y luego se contradijo sobre la última vez que había visto a Eduarda. Es más, casi al mismo tiempo de que el turista denunciaba la aparición del cuerpo, él presentó una denuncia por su desaparición.

Los investigadores secuestraron el vehículo del hombre, y en los primeros test de los especialistas, se hallaron manchas de sangre que tienen que ser analizadas para saber si pertenecen a la joven brasileña. Esto provocó que el hombre quedara detenido cerca de las 17 de ayer.

Trascendió que la relación entre ellos comenzó a ser muy mala a partir de la decisión de ella de regresar a Brasil. También habría influido el acercamiento de Eduarda con otro hombre brasileño, con el que pensaba volver a radicarse en el vecino país. Precisamente esta persona también fue requerida por la Justicia y quedó demorada durante algunas horas, sobre todo porque los testimonios de uno y de otro hombre no cerraban para los investigadores.

El cuerpo de la joven brasileña fue encontrado cerca de las 9 de la mañana de ayer cuando un turista que pretendía recorrer un sendero del Circuito Chico, encontró a unos 5 metros del acceso a una mujer tendida en el piso, sobre unas ramas y yuyos. Rápidamente logró darse cuenta que estaba muerta y que había sido asesinada.