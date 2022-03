No cumplieron con la promesa, entonces presentaron un amparo

Pasaron más de 20 días. Tiempo razonable para que desde Educación se comiencen a resolver los problemas urgentes que tiene la Escuela 109 de Cipolletti y los padecimientos diarios que deben enfrentar los alumnos de jardín y de la primaria de Jornada Extendida. Cansados, de notas, protestas y promesas, los padres se presentaron en la Justicia para reclamar los arreglos a través de un recurso de amparo.

El planteo judicial recayó en el Juzgado Civil N°1 de Cipolletti, donde se recibió el acta en la que los padres exponen cada uno de los problemas que tiene el edificio escolar, también aportaron distintas notas enviadas a la coordinación de Educación y las notas periodísticas donde los funcionarios se comprometían públicamente a realizar los arreglos. Sin embargo nada pasó para cambiar el pésimo estado edilicio de la institución del barrio Curri Lamuel. Ahora se abre el plazo para que Educación conteste.

Los padres aseguran que la mitad del edificio está destruida. Al establecimiento van niños de primero a séptimo grado en horario ampliado por ser de jornada extendida, y también se suman las salas de 4 y 5 años de jardín que funciona como una anexo. La escuela se construyó hace tiempo en una porción de una chacra y no tiene cerco perimetral, por lo que los límites son acequias y alamedas, propios de una parcela de tierra productiva.

El pasado 9 de marzo, los padres cansados se atrincheraron en la escuela. Los funcionarios de Educación llegaron a hacer promesas y durante varias horas tuvieron que quedarse encerrados porque no los dejaban salir. Luego, se llegó a un acuerdo con una serie de promesas que resolverían los problemas planteados. Sin embargo nada de eso avanzó.

Antes de ir a la Justicia, los padres manifestaron en la Coordinación Escolar, pero no hubo respuestas. Además de no existir alambrado, hay una parte del edificio que necesita una obra de gas y otra de agua por lo que se había acordado que mientras se realice esa tarea, los niños iban a tener clases en trailers, pero aún no se avanzó en eso, pese a que el próximo viernes finaliza el plazo establecido por Educación.

Desde UnTER, la secretaria de Salud, Claudia Ascencio aseguró que "acompañamos el reclamo por la continuidad de las clases presenciales, porque hoy tienen clases de manera alternada". Y anunció que se presentarán en la ART para que "haga inspecciones edilicias sobre seguridad e higiene y a la secretaría de Trabajo".

Con respecto al jardín, confiaron que los niños de las salas de 4 tienen que entrar en la de 5 e interrumpir las clases, porque el baño está en ese sector. Y que en caso contrario deben ir a los de la escuela, donde hay niños de mayor edad.