Baleado por la policía: espera por una cama de UTI

Luego de más de dos días y tras ser intervenido quirúrgicamente, Matías Vásquez, el joven baleado por un policía de la Comisaría 4° el pasado sábado, permanece internado en la guardia del hospital de Cipolletti, intubado pero sin que se le puedan brindar los cuidados que requiere, al no haber lugar en la unidad de terapia intensiva. La familia se negó a una derivación a una institución privada, pero exige que lo trasladen al sector de mayor complejidad del centro de salud.

Según la teoría fiscal, pese a que el cabo Franco Águila efectuó los dos disparos con la intención disuadir, luego disparó su escopeta a menos de dos meros de distancia. El proyectil, si bien no era letal, a corta distancia produce heridas graves. En este casó le fracturó al menos cuatro costillas y una de ellas le perforó el pulmón, por lo que debió ser intervenido de urgencia, y como no hay camas de UTI disponibles, permanece internado con respirador en una de las camas de la sala de observación, en la guardia.

El joven de 22 años que trabaja en un galpón de empaque y que luego de tomar unos tragos en el boliche Kpela, se enfrentó con otras personas en la plaza San Martín de Cipolletti, a media cuadra de la Comisaría 4°. Según testigos, de un móvil policial bajaron dos uniformados, uno de ellos realizó dos disparos disuasivos y un tercero fue contra el cuerpo de Vásquez.

Por la gravedad del cuadro, la familia se opuso a una derivación a una institución privada, porque temen que el movimiento pueda empeorar el cuadro, por lo que reclaman que sea trasladado al área de terapia intensiva del hospital.

Junto con una foto de Vásquez internado en la sala de observación, publicaron en las redes sociales: "Así lo tiene la provincia en una sala común con respirador necesitamos por favor que lo trasladen a terapia intensiva, ya q necesita cuidados. El hospital está haciendo lo que puede para mantenerlo estable, pero él necesita cuidados más complejos por favor señora gobernadora, señor intendente de Cipolletti, pónganse en nuestro lugar estamos desesperados queremos q Matías siga con nosotros", publicaron.

Y luego escribieron: "Por favor no me lo abandonen no me lo dejen morir".

Lo cierto es que la situación en las pocas cantidad de camas de UTI en el hospital no es nueva y se debe a una decisión de la dirección, que ante la baja de casos de Covid se cerró una segunda terapia intensiva que se había creado dentro del área de pediatría, aprovechando que tenía las conexiones necesarias para poder brindar asistencia respiratoria. Sin embargo en marzo de este año se cerró y sólo hay 5 camas de cuidados intensivos para un centro de salud que es la cabecera de todo el Alto Valle Oeste y contiene una población de unos 200 mil habitantes.