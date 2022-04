Chos Malal: El policía pedófilo golpeó y abusó de la nena

El pasado viernes, a plena luz del día en el barrio Uriburu de Chos Malal se vivieron momentos de mucha tensión y angustia luego de que Esteban Prieto, policía de la Provincia subiera a la fuerza a su auto a una pequeña de 5 años, le apretara los dedos de la mano y la pierna con la puerta, y se la llevara a su casa para abusar de ella.

El terrible y repudiable hecho ocurrió a las 18:29 de la tarde, momento en que la niña había ido a comprar chupetines al negocio que se encontraba a metros de la casa de su abuelo. "Mi papá la ve entrar al kiosco e ingresó a su casa dos segundos a buscar un destornillador, salió y como mi sobrina no salía, fue al comercio y le dijeron que había comprado chupetines y que se fue", relató Roxana Albarrán, tía de la menor en una charla exclusiva con "Pasen y Vean", programa radial de AM550

El abuelo, desesperado empezó a buscarla, llamó a sus hijas, hicieron rápidamente la denuncia en la Comisaría 24, y el boca en boca hizo movilizar rápidamente a toda la comunidad junto a los efectivos policiales quienes llevaron a cabo un operativo cerrojo en la zona del local comercial y recabaron los registros de las cámaras de seguridad que fueron claves para identificar el vehículo en el que circulaba Prieto. En las imágenes se ve claramente como toma a la niña y la secuestra.

Rastrean los datos del vehículo y media hora más tarde dan con el domicilio del ahora ex policía y recuperan a la niña. El efectivo quedó con prisión preventiva por cuatro meses, mientras se investiga el hecho caratulado en principio como “abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad doblemente calificado por la edad de la víctima y por ser el acusado un funcionario policía".

“La nena está mal, no se despega de su mamá, este tipo la agredió, le decía te callas, o si no te pegó. Ella lloraba mucho”, contó con tristeza y enojo Roxana. Además, la mujer denunció una mala atención hacia la pequeña en el Hospital local: “Te la puedo mirar por arriba porque no puedo hacer nada, hay que esperar a los peritos. Si queres salir afuera, salí. Esto le dijo la pediatra que la atendió, ella y mi hermana estaban mal, no hubo contención, un desastre”, afirmó la mujer en relación a la tención de la víctima luego de que la policía la rescatara y la llevara al centro de Salud.

Ante esta grave acusación, desde esta redacción nos comunicamos con el director del nosocomio, Martín Ruiz, quién manifestó que estaba al tanto de estos dichos por los familiares y que el mismo averiguó personalmente que había ocurrido: "A partir de estos dichos estuve viendo como se trabajo acá, y quienes se acercaron fueron la madre y la niña solamente, la atendieron de manera adecuada y después le dejaron el espacio a la fiscalía que son quienes tienen que atenderla por la gravedad del caso y teniendo en cuenta que está judicializado. Nosotros podemos intervenir hasta cierto punto".

Y luego agregó que "lo que si entiendo que los familiares de la víctima, no la mamá que es la que estuvo acá pero si los demás integrantes tienen una visión diferente de lo que pasó acá en el hospital, sin embargo entendemos el dolor que pasan y no queremos re victimizar a la víctima".

Esteban Prieto, policía de la Provincia, oriundo de Zapala y hasta este domingo estaba en la fuerza, luego de este hecho difundido lo retiraron de sus funciones. Según informó el fiscal Fernando Fuentes, hacía meses que estaba con carpeta psicológica bajo tratamiento psiquiátrico. Además, ya tenía una causa previa por posesión de pornografía infantil.