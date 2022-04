Le robaron el auto ¡y las cenizas de la abuela!

Una mujer fue a visitar a un amigo en pleno centro de La Plata, dejó el auto estacionado en la calle, y se lo robaron. Hasta ahí, la historia no parece distar demasiado de los robos que lamentablemente día a día sufren los vehículos en la vía pública. Sin embargo el dato saliente, es que dentro del habitáculo, Patricia Enriqueta (la dueña del auto) llevaba ¡las cenizas de su abuela!

“Mucha gente tiene a su familia en el cementerio o después de cremarlos tira las cenizas en algún lado, a nosotros nos gusta tenerlos cerca y por eso llevamos la urna a todos lados. El lunes, cuando me robaron el auto, yo tenía la urna ahí adentro”, contó la mujer que desde entonces busca desesperadamente el vehículo.

“Desde que me pasó esto estoy muy mal, me siento muy culpable porque cuidar a mi abuela era mi responsabilidad”.

La protagonista de la historia hizo la denuncia en Comisaría novena de La Plata, pero como el auto no aparecía recurrió a las redes sociales y ahí fue cuando su historia se hizo viral: “No quería decir nada para que mi mamá no se entere, esperé dos días y la tuve que enfrentar. Le pedí perdón, pero ni yo me puedo perdonar por lo que pasó”, confesó.

Patricia contó que su abuela “Pacha” la acompañaba "a todos lados" y por eso, tenerla en su auto, era común. “Ella murió en 2016 y desde entonces la tenemos. Para mucha gente le debe resultar insólito, pero para mí y mi mamá es normal intercambiarnos las urnas y que nos acompañen”, comentó.

Ahora, más allá de la denuncia policial, lanzó una campaña en las redes sociales para recuperar las cenizas. Además, desde el martes que asiste al Centro de Monitoreo Urbano de La Plata para revisar las cámaras de la zona donde desapareció el vehículo.

“Espero que alguien lo vea en la calle, en la basura o donde sea, pero que llame a la policía. Que lo haga anónimamente, no importa, pero estoy esperando poder dormir tranquila y saber que la abuela está en casa porque ese hueco no se llena con nada”, cerró Patricia.

Fuente: TN.com