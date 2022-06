Gutiérrez sigue en una comisaría y analizarán su libertad

Luego de estar 30 horas prófugo, Ramiro Gutiérrez se entregó en la fiscalía de Cipolletti acompañado por su abogado. Le formularon cargos por el crimen del joven neuquino Facundo Castillo, a quien arrolló con su moderna y costosa camioneta BMW X1, a la salida de una fiesta en Cipolletti. Quedó detenido por el riesgo de fuga y hasta hoy permanece en un calabozo de la Comisaría 4° pese a la orden judicial de trasladarlo a una cárcel. Los seis meses de prisión preventiva se agotan el miércoles 22 y la defensa pretende que se revierta.

Las maniobras de defensa de Gutiérrez son permanentes. En un primer momento, el abogado que gestionó su entrega y lo acompañó a la fiscalía, aseguró que no se había presentado luego del hecho porque tenía una fractura en su mandíbula y necesitaba atención urgente.

Pero las excusas continuaron, rápido de reflejos el abogado Martín Segovia, se las ingenió para que su cliente no pisara la cárcel pese a la orden judicial que ordenó que sea trasladado a una dependencia del Servicio Penitenciario rionegrino. Una supuesta amenaza y el riesgo que corría su integridad física, fue la chicana válida para que no llegue al Establecimiento de Ejecución Penal 2 de Roca.

Luego, al surgir un lugar en la cárcel de Viedma donde hasta hace muy poco estuvo detenido el padre de Gutiérrez por tráfico de drogas y autos truchos, el profesional presentó un pedido para que no sea trasladado y argumentó problemas de salud, la lejanía con su entorno familiar y la necesidad de mantener un contacto fluido y permanente para preparar la defensa.

Lo cierto es que a apenas unos días para que finalicen los seis meses de prisión preventiva que le ordenaron, Gutiérrez nunca pisó una cárcel y permanece alojado en uno de los calabozos de la Comisaría 4°, en pleno centro de Cipolletti. La medida cautelar termina el 22 de junio, pero la audiencia para resolver si continuará o no se realizará mañana en la sede de los juzgados penales de la Cuarta Circunscripción judicial.

La intención de los representantes de la familia de Facundo Castillo no sólo es que permanezca detenido hasta llegar a juicio, sino que se cumpla la orden de traslado a una cárcel. En tanto que la defensa apostará por revertirla y en caso de no ser posible buscará una prisión domiciliaria. Los argumentos son casi una obviedad, apelará al estado de salud y las dificultades que presenta luego de seis meses de encierro en un lugar que no está acondicionado para alojar presos.

Lo último que se supo de la investigación fue la conformidad de las partes para que la camioneta BMW blanca salga del depósito judicial y sea enviada a una concesionaria de la marca de Mendoza para realizar peritajes específicos, e incorporar a la causa todos los datos que tenga la computadora del vehículo. También se tratará de determinar si tiene reparaciones recientes que podrían haber ocurrido durante las horas que pasaron entre la muerte de Castillo y cuando fue encontrada abandonada muy cerca de la ruta 22 en uno de los accesos a Roca.