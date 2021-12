La escena del crimen de Facundo, en imágenes exclusivas

Facundo Castillo está caído, herido de muerte, sobre el pavimento. Alrededor suyo se afanan, aterrados y confundidos, un montón de jóvenes que quieren ayudarlo. Otros, se acercan y se alejan hablando por sus celulares. Alguien acerca un tambor pintado de rojo y blanco para proteger mejor del tránsito al herido. Las imágenes corresponden a los minutos que siguieron al hecho que ahora se le imputará, como homicidio, a Ramiro Gutiérrez. Son imágenes reveladoras de un instante que impresiona.

La escena, que le fue acercada a este medio con pedido de anonimato, revela también la desprotección que suele perjudicar a las víctimas de casos como este. Mucha gente, pero todas provenientes del mismo ámbito, una fiesta, y con escasos conocimientos de qué hacer ante semejante eventualidad. No hay ambulancia. No hay atención de paramédicos. Son los minutos que marcan la diferencia entre la muerte y la posibilidad de sobrevivir. Facundo, exánime, inconsciente, no tuvo esa chance.

Ramiro Gutiérrez se fue del lugar, con su camioneta y sus acompañantes, después de impactar contra Facundo Castillo. Por eso se le ha impuesto la prisión preventiva, tras su entrega voluntaria. El fiscal Martín Pezzeta fue claro, en declaraciones al canal 24/7: dijo que tiene pruebas en base a testimonios para plantear el hecho como un homicidio simple, con una pena de entre 8 y 25 años de prisión efectiva. Las imágenes que hoy revela mejorinformado.com demuestran claramente que hay testigos en abundancia. A todos ellos les está tomando declaración la Justicia.