Ardió un bar en el Paseo de la Costa

En las primeras horas de este martes se prendió fuego un bar ubicado en el Paseo de la Costa, en la capital neuquina. Aún no se informó oficialmente los motivos que ocasionaron este foco de incendio. Sin embargo, el dueño del lugar aseguró que se trató de un atentado, apuntando hacia otros locales gastronómicos de la zona.

Todo sucedió pasadas las 5:45, en el Club Kombi, ubicado en calle Aconcagua al 100, en cercanía a calle Pampa. Personal de bomberos de Neuquén, acudieron al predio ante el un vecino. Trabajaron rápidamente logrando sofocar las llamas, y evitar que el fuego alcance los demás carros que se encuentran en las inmediaciones. No hubo personas heridas, pero la destrucción del local fue total.

Foto: Gentileza.

“El domingo a la madrugada me tiraron una molotov, pero no prendió, no prosperó. Ahora agarró todo adentro. Justo ayer fui a hacer la denuncia por el atentado del domingo. Tengo tres denuncias contra ellos”, aseguró Gastón, propietario del lugar, y agregó que “son unos 150 metros cuadrados aproximadamente. Tiene un salón adelante techado y cerrado para la calefacción. Adentro, está el conteiner cortado al medio donde se hizo el bar”.