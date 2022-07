Una mujer, la promesa de una cita en un "telo" y un joven ejecutado

Un brutal homicidio ocurrido continúa conmoviendo a toda Córdoba. La promesa de una cita fue la perdición de David Ángel “Chino” Ocampo de 25 años, quien la madrugada del 28 de mayo fue acribillado. Minutos antes de su muerte, el joven mantuvo conversaciones con una mujer llamada Nadín “Peke” Martínez, quién, según la investigación de la fiscal fue la que lo terminó entregando a los homicidas.

El medio local El Doce Tv, consignó que "los asesinos, Nadin y Sebastián, iban a bordo de un auto Nissan robado", la noche anterior (según la investigación), Coronel había atentado contra la vida del policía Gabriel Sanabria. Además, su madre, María Soledad Meyer, había sido detenida por encubrir a los atacantes que se refugiaron en su casa de Ayacucho y Hungría. La víctima, mantuvo varias conversaciones con Nadín hasta las 4:30, minutos antes de la agresión.

Toda esa información se obtuvo del teléfono de la mujer que olvidó en el Nissan del cual partieron los disparos. El auto, tras el atentado, chocó y el celular quedó tirado en el asiento trasero, al igual que uno de sus zapatos.

“Ey escucha vos tenes, una monedita (...) pagamos un buen telo bien piola a medias, Vamos activar ahora, boluda, dale que son las 4 ¿Dónde estás vos? Qué te iba a decir... Ey, hay que comprar un par de champeta antes de entrar, ¿Tenes una mochilita o algo vos?” le escribió Ocampo a Nadín. “Sí, bobo, yo ahí termino y voy para allá donde vos estás, esperáme”, le respondió la mujer.

Al mismo tiempo, Nadín mantenía conversaciones con Coronel, quien dijo sentirse enfermo, y quizá preocupado por su madre detenida. Pero estaba decidido a cumplir con el pedido de la “Peke” Martínez. “Me voy a despejar un toquecito y le voy a mandar curso”, le confió a la mujer.

El móvil del crimen no fue develado, aunque según se desprende de los diálogos, la pareja acusada del crimen obedeció a una orden. Nadín le confió a Coronel la necesidad de “cerrar esto ya”.

“¿Qué te dijo aquél? Vos le dijiste que lo querías hacer o él te dijo. Yo hago esto y me voy a calmar un poco, que como que ésto lo necesito ya, eh, hace un montón trato y me da vueltas, y la vez que lo quise hacer no se pudo y así, es como que necesito cerrarlo a esto ya.”