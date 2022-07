Robaron a turistas y ahora no pueden regresar a Chile

No terminó de la mejor manera el fin de semana de una familia de Chile que eligió tomarse unos días de descanso en Bariloche. Es que los turistas dejaron estacionada su camioneta en la puerta del hotel y les robaron una mochila, con toda la documentación personal y del vehículo y ahora no pueden salir del país.

Alejandro Cáceres explicó a Bariloche 2000 que “habíamos pasado un fin de semana muy lindo en Argentina después de dos años. Llegando al hotel me di cuenta que me faltaba la mochila con la documentación del vehículo y no puedo viajar. Estoy con mi familia y estamos todos asustados”.

Agregó que “es lamentable. Me arrancaron la lona trasera y se llevaron todo lo que había en la camioneta, como ropa de nieve y la mochila, que estaba con la laptop y toda la documentación. Lo que más me duele son las fotos de mis hijos, tenía todo en la computadora, mi vida está en ese computador".

La familia de turistas tenía previsto regresar este lunes a Chile, pero no podrá salir del país. Desde la mañana de este lunes iniciaron gestiones en el consulado para poder solucionarlo.