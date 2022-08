Juntada de motoqueros en Neuquén culminó con 15 motos secuestradas

Se fue otro fin de semana agitado en la región. Efectivos policiales, luego de una denuncia, durante la noche desarticularon una "juntada" de de motoqueros. Resultado: 15 motos secuestradas y retenidas sobre la calle 12 de Septiembre. Además de 42 contravenciones generales. Además, uno de esos motociclistas arrojó la alcoholemia positiva más alta, de 0,82 gramos de alcohol en sangre, de tres detectadas en los controles.



“Teníamos advertencias de una juntada de personas que se dedican a molestar en moto, porque ya no sabemos qué nombre ponerle”, dijo el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, al referirse a la corrida motoquera desarticulada por las y los agentes de tránsito.

“Hubo algunos intentos en la calle 12 de Septiembre, al costado de las vías del tren, pretendían utilizar ese corredor como una suerte de pista de carrera. Ya había ocurrido en otra oportunidad, así que montamos el operativo y logramos desactivar ese evento”, explicó el funcionario.

Los operativos de tránsito comenzaron el viernes por la tarde en la zona del bajo de la ciudad mediante la modalidad de puestos fijos en sectores de gran movimiento vial aledaños a bares y restoranes, sobre las calles Don Bosco, Sarmiento, Alcorta y Perito Moreno.

En esa oportunidad se verificaron 250 vehículos, resultando 7 secuestros, 21 contravenciones y ninguna alcoholemia positiva.

Mientras que el sábado, atentos a que se organizaba una corrida ilegal de motos, se montaron controles sorpresivos resultando 15 motos secuestradas y retenidas y se labraron 42 contravenciones generales por falta de documentación como tarjeta verde, seguro y licencia de conducir. Ese día, además, fueron secuestrados otros seis autos.

“El problema no son las motos sino la forma de utilizar una moto en la vía pública cuando se la modifica, se le cambia el caño de escape, se la potencia, se le quitan los espejos”, lamentó Baggio. Indicó que desde la cartera que conduce se está atento a las convocatorias en las redes sociales, si bien aclaró “hay agrupaciones de motoqueros que respetan la modalidad de encuentros y camaderías. Pero hay otras que no y no lo vamos a permitir, hemos sido absolutamente claros respecto del uso de la vía pública”.

No obstante, Baggio recordó que “uno de los ítems más complejos de la siniestralidad vial tiene que ver con el exceso de velocidad”, a lo que sumó en el caso de encuentros ilegales de motos otros agravantes, “ruidos molestos y conducción temeraria porque circulan por veredas y bulevares”.