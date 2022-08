Truchan Mercado Pago y estafan a los comerciantes neuquinos

Aumentan las denuncias de comerciantes de Neuquén, por estafas a través de Mercado Pago. La modalidad, no es nueva, pero sí está siendo utilizada cada vez más.

Carolina, comerciante recientemente estafada, dijo en 24/7 Canal de Noticias que son más de 30 las personas que aseguran haber sido estafadas por las mismas delincuentes.

Por su parte, el jefe del Departamento de Delitos Económicos, comisario inspector Martín Vandegenache, indicó que "aquellas herramientas tecnológicas que nos facilitan la vida a todos, también son herramientas para delinquir".

¿Cómo es la metodología de estafa a través de Mercado Pago?

A la hora de pagar el producto, los delincuentes no muestran el comprobante real de la aplicación. Editan un comprobante de Mercado Pago, con datos del comercio y el monto total de aquello que decidieron "comprar". Lo muestran y, se van sin pagar, pero el comerciante se queda tranquilo por haber visto el supuesto comprobante. Cuando va a chequear el ingreso de dinero, se da cuenta que ha sido estafado.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que, en ocasiones, los estafadores se muestran apurados. Aseguran al comerciante que deben irse, rápidamente. Entonces, muestran el falso comprobante y se van. La excusa es para no esperar el supuesto ticket que debería salir.

Recomendaciones

Hay comerciantes que conocen el riesgo de las estafas virtuales con las diferentes herramientas de pago. Pero, otros comerciantes, no. Por esto, principalmente se pide a quienes trabajan en los negocios, tomar todos los recaudos necesarios y no entregar mercadería hasta que no salga el ticket de compra o hasta no chequear el ingreso de dinero en Mercado Pago.

"Desde la Policía de Neuquén, pedimos tomarse unos segundos más, antes de entregar la mercadería. Tener en cuenta que los delincuentes disimulan estar apurados y buscan que el empleado de comercio entregue el producto. Ya tenemos más de un caso. Pedimos hacer la denuncia lo más rápido posible", fue parte de lo que dijo el comisario inspector Martín Vandegenache.

El testimonio de una comerciante estafada

Carolina es comerciante de un cotillón en Neuquén. Habló en 24/7 Canal de Noticias y contó que, en el caso particular de ese negocio, no utilizan directamente la aplicación de Mercado Pago. Por ende, solicitan a los clientes que realicen una transferencia a una cuenta bancaria. Y, por supuesto, pueden hacerlo a través de la aplicación.

Recientemente, fueron estafadas por delincuentes mujeres de alrededor de 27 años. Disimularon estar apuradas y se llevaron productos por un monto de $20.600.

La comerciante, Carolina, decidió hacer una publicación en redes sociales para alertar a la población. A través de la misma, contó que se puso en contacto con más de 30 comerciantes que también habían sido estafados por las mismas mujeres. Y, no solo en la capital neuquina.

"Son diferentes rubros en los cuales estafan y, también, en Fernández Oro y Cipolletti", detalló.