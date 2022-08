Tres años de tobillera por golpear a su ex y su familia

Un hombre que amenazó, golpeó e hirió a su ex pareja, a su ex suegra y a sus dos ex cuñados –uno de ellos menor de edad-, admitió su responsabilidad en los hechos y fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y a usar una tobillera electrónica durante ese tiempo.

Este jueves se desarrolló una audiencia de juicio abreviado en la que la fiscal de Rincón de los Sauces, Rocío Rivero, presentó ante un juez el acuerdo al que arribó con la defensa del imputado y el abogado querellante que intervino en representación de las víctimas. El mismo, prevé la declaración de responsabilidad de R.A.B –según sus iniciales- y la imposición de tres años de prisión en suspenso.

El alcance del acuerdo prevé además, que el imputado realice un tratamiento sobre violencia y adicciones y que use una tobillera electrónica durante los tres años que dura la condena.

La representante del Ministerio Público Fiscal explicó además, que una de las víctimas tiene asignado un botón antipánico y la otra un sistema dual que permite establecer la cercanía entre quienes lo estén utilizando, en este caso entre el imputado y su expareja. El imputado aceptó su responsabilidad y prestó conformidad para que se realice el acuerdo.

Luego de escuchar a las partes, el juez de garantías a cargo de la audiencia homologó el acuerdo presentado en todos sus términos.

Los delitos por los que fue declarado responsable son: lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y el contexto de género; lesiones leves agravadas por el contexto de género; lesiones leves agravadas por el género, y violación de domicilio.