Un taxista filmó cuando lo robó un pasajero

En plena madrugada, el cliente que va en el asiento de atrás del taxi le avisa al chofer que no le pagará y además se llevará la recaudación, el celular y –si quiere- también su vida, ya se trata de un momento que no sorprende. Trabajadores taxistas de Rosario multiplicaron el video por todo el país y recibieron el apoyo y solidaridad de sus pares de las grandes ciudades, asegurando que a menudo se vive esa situación.

En algunos casos, especialmente desde el Conurbano bonaerense, Córdoba, Mendoza y el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, los comentarios en las publicaciones fueron en ese sentido. “Tu vida depende de la locura de quien desde atrás te puede pegar un tiro, una puñalada o una trompada. Estás atado a merced del chorro”, aseguró Milton, taxista de una parada céntrica de Neuquén. Agregó en su comentario que “por suerte en las grandes ciudades estamos muy organizados y en cuestión de minutos los compañeros te vienen a socorrer”, pero aclaró: “siempre que estés vivo, porque si estás herido y sin comunicación, se complica avisar”.

No obstante, en el video que compartió el taxista rosarino, no se observa una actitud violenta sino todo lo contrario: el asaltante no muestra el más mínimo signo de nerviosismo o violencia. Es más, ni siquiera se observa en la filmación que amenace al chofer con un arma. Todo el diálogo tiene una tensión fulminante: tranquilamente le confía “no quiero hacerte daño” y el taxista entiende que se trata de un robo y entrega la recaudación.

El asalto filmado ocurrió en la madrugada, luego que el cliente abordara el móvil en Francia y Viedma, con destino a Francia y Lamadrid. “Cuando llegamos al lugar me indicó que doblara hasta Constitución. Y ahí ya me di cuenta que algo no andaba bien”, expresó.

“Sufrimos mucha violencia de parte de los pasajeros, ya sea que te vayan a robar o no. Estamos cansados de las falsas denuncias y de situaciones incómodas. Por eso decidí poner una cámara testigo para audio y video”, reveló el taxista.

“La Municipalidad te pone horarios y te obliga a trabajar, pero no te brinda las herramientas para que vos puedas trabajar libremente en cuestiones de seguridad y de tránsito. Me obligan a que yo tenga que hacer una inversión de mi bolsillo para protegerme a mí mismo”, concluyó

Trascendió que luego de la denuncia presentada en la Comisaría 21 de Rosario, rápidamente comenzó la investigación y el delincuente ya estaría identificado.