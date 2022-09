No paran de robarse transformadores eléctricos en la región

En la madrugada de este domingo, a pocos kilómetros de Godoy, delincuentes tiraron al piso una línea eléctrica de media tensión y se robaron el transformador de potencia y parte de la red. Ocurrió en la zona conocida como Tres Puentes, sobre la Ruta Nacional 22, entre Huergo y Godoy, sobre la colectora.

Cuando las cuadrillas operativas de la distribuidora eléctrica llegaron al lugar se encontraron con que habían tirado al piso una línea entera de media tensión. Además, se robaron el transformador de potencia y parte de la red eléctrica. Esto provocó la salida de servicio del sector rural durante unas 10 horas.

“Esta vez los delincuentes fueron temerarios, y tomaron enormes riesgos. No sólo ellos podrían haber salido lastimado, al tirar una línea eléctrica al piso, tensionada en 13.200 voltios, con transformador y todo. Por suerte nadie pasaba por la zona en ese momento, porque podría haber ocurrido una tragedia”, señalaron desde EDERSA.

Agregaron que “los robos y vandalizaciones de instalaciones eléctricas en el corredor que va de Allen a Chichinales no se detienen. Todo lo contrario. Pero en lo que tiene que ver con transformadores de potencia la situación se torna compleja, porque las máquinas no se consiguen en el mercado y en los depósitos de EDERSA ya escasean. Desde diciembre del año pasado a la fecha, hemos repuesto más de 55 transformadores por hechos delictivos. La problemática va más allá de las pérdidas económicas para la empresa, porque la realidad es que las máquinas de este tipo no se consiguen en el mercado”.