"Quería tirarme arriba de Fer, y que las patadas fueran para mi"

Comenzó la segunda jornada de alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La misma es transmitida en vivo por el canal oficial de YouTube de la Suprema Corte de Justicia. La defensa de los rugbiers, encabezada por Hugo Tomei, ya está brindando su testimonio.

El miércoles alegaron los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García. También lo hicieron Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, representantes de la familia de la víctima, en calidad de particular damnificado.

Antes de comenzar, la Jueza le dio la palabra a Graciela Sosa, la mamá de Fernando: "Yo pensaba que iba a ver que mi hijo defender a la gente. No estar acá en un juicio para que haya justicia para el", dijo, y agregó que ella no había visto video hasta el momento, y que en estos tres años no quiso que los amigos de su hijo le digan algo: "Cargamos la valija para venir, nunca me atreví a mirar los videos y acá los vi miles de veces. Me costó horrores ver como asesinaron a mi hijo, es una angustia impresionante que nunca podre olvidar como mi hijo levantaba su mano pidiendo piedad, tenia esa sensación de tirarme sorbe el, yo daría mi vida por mi hijo, un chico bueno decente, yo le decía que cuando había pelea pida ayuda, no se meta. Quiero que paguen lo que le hicieron no le tuvieron piedad para nada, solo deseo justicia".