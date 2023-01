Burlando: "Yo pregunto: ¿De qué se ríen?, hijos de puta"

Este miércoles, se llevo a cabo la tercera audiencia en el marco del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, los ocho rugbiers imputados por el homicidio tuvieron una actitud totalmente repudiable. Tal cual revelaron algunos periodistas que presenciaron la situación, los jóvenes se rieron cuando vieron ingresar al recinto a Pablo Ventura, el chico al que señalaron como autor ni bien ocurrió todo.

Fuera del Tribunal de Dolores, Fernando Burlando, abogado de los padres del joven asesinado, lanzó un fuerte descargo cuando le preguntaron sobre lo ocurrido. “Estoy a muy corto tiempo de empezar a insultar a todo el mundo. Yo pregunto: ¿De qué se ríen, hijos de puta?”, afirmó el abogado a la prensa.

A pesar de que no confirmó si la versión era verdad, el abogado insistió: “Aunque se rían de una cuestión que no tenga nada que ver con el juicio, en esto que es un templo, que es la sala de audiencia y donde están los papás de Fernando, no se pueden reír de nada. Si hicieron eso, son unos reverendos hijos de puta, realmente”.

Lo que si se puede confirmar, es que, al momento de que ingresa Ventura a la sala de Tribunales, los imputados tenían puesto el barbijo y estaban rodeados por más de diez guardias del Servicio Penitenciario Bonaerense. Antes del inicio de la jornada judicial, Burlando se refirió al supuesto pacto de silencio de los rugbiers y lo comparó con el comportamiento de Ventura.

“Ventura a los gritos proclamaba su inocencia, públicamente, a los gritos, llantos e insultos con la propia Justicia. Llanto y enojo. Comparen la actitud de un inocente con la de los ocho acusados. No hay que hablar más del tema del pacto del silencio. Un inocente a los gritos dice que es inocente. Si vos sos inocente hacés lo de Ventura, si no lo sos... desvías la atención”, dsostuvo Burlando.

Y por último cargó con toda la artillería contra los acusados: “En los códigos de la calle y de la vida no hay actitud más miserable que acusar a un inocente y privarle la libertad por algo falso. Es algo nefasto. No hay peor enfermedad”.