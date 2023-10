Llevaba escondidos 135 kg de carne de cordero

Un vehículo que transitaba por la Ruta Nacional 22, en la zona de Río Colorado, durante el mediodía de este sábado fue detenido al comprobarse que transportaba un cargamento de 11 corderos, es decir unos 132 kilogramos de carne sin las medidas sanitarias que se requieren para este tipo de mercadería.

Todo se originó en el kilómetro 857 cuando el personal del Cuerpo de Seguridad Vial detuvo la marcha de un vehículo Ford F 100 en el que viajaba una persona con domicilio en la localidad bonaerense de Villa Iris y que tenía por destino final Río Colorado.

Luego de controlar la documentación, tanto del rodado como personal, se le solicitó al transportista que muestre la carga que. Fue entonces que, al abrir la compuerta trasera, la policía se encontró con 11 bolsas de nylon que contenían corderos de unos 12 kilos cada uno en promedio.

A “prima facie”, el hecho de transportar carnes en esas condiciones constituye una infracción a la Ley provincial que regula la manipulación y transporte de productos cárnicos. Es por eso que se dio intervención al personal del Ministerio de Producción y Agroindustria que constató que la carne era transportada en un vehículo no habilitado y que no contaba con las medidas ni la documentación sanitaria correspondiente, indispensables para el transporte de este tipo de productos. Por otra parte, la carne no guardaba las condiciones para poder garantizar la preservación de la cadena de frío. Por estas irregularidades se procedió al decomiso y posterior destrucción de la carne en presencia de testigos.