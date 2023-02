Recorrió 7 paises en motoneta, llegó a El Bolsón y le robaron

Hace tres años Dany Rubio comenzó a hacer realidad su sueño de recorrer América en una pequeña motoneta. Así fue como cargó sus cosas en una Vespa 150cc. y empezó el viaje, que documenta en sus redes sociales. Hace unos meses llegó a El Bolsón donde decidió parar por el verano, pero sufrió en carne propia la inseguridad y ahora la continuidad del viaje está en duda.

Si bien no le robaron la moto, alguien le sacó desde el departamento en el que paraba una gran cantidad de equipos y dispositivos tecnológicos, que utilizaba para que su viaje se refleje de la mejor manera en sus cuenta de Instagram, Facebook y su canal de YouTube @vespacooltrip.

Además de viajar y de recorrer hasta ahora 7 países, Dany realiza trabajos solidarios: "Soy misionero, y justamente estoy hospedado al lado de la iglesia donde estoy sirviendo, en el barrio Las Quintas de El Bolsón". Precisamente el robo que sufrió el pasado martes fue en ese departamento, al lado de la iglesia del barrio.

Sobre el hecho le dijo al sitio local InfoChucao que salió a cenar a las 23.15 y cuando regresó poco después de la medianoche "me encontré con la luz del baño prendida y eso ya me llamó la atención. Al entrar encontré con todo revuelto y me di cuenta de que me habían robado la mayoría de mis pertenencias".

Entre las cosas que se llevaron está toda su documentación y la de la moto, que estaba dentro de una mochila. Además le robaron una costosa computadora portátil Apple MacBook Air, su billetera con forma de Nintendo; un disco duro Silicon Power negro con franjas verdes; un dron DJI Spark color blanco; un intercomunicador Egeas Q7 color negro, una cámara GoPro plateada y una guitarra eléctrica. Todas los equipos tienen el logo de sus redes con la leyenda Vespa Cool Trip.

El joven ecuatoriano reconoció en su cuenta de Instagram que no sabe si continuará con su travesía y que por ahora hará una pausa hasta decidir cómo continuar. "Hace tres años que vengo viajando en una Vespa 150, habiendo visitado ya 7 países, nunca había sufrido un hecho de inseguridad así, pero confío en Dios, en que pueda recuperar las cosas que me robaron", aseguró.