Muerte de Kayla: la madre desligó a Sandoval

Después de dos meses de silencio, Agustina Fernández, madre de Kayla, habló en exclusivo con 24/7 Canal de Noticias y desmintió que Juan Sandoval, su pareja y conductor al momento del accidente que le costó la vida a su hija de 8 años en la ruta 22, le haya pegado y estuviera alcoholizado a bordo del auto. "Perdí el conocimiento y del accidente no recuerdo nada", explicó, y agregó que "no estoy siendo escuchada por la Fiscalía" y que "desmiento todo lo que dijo Martín Sandoval", primo de Juan, al que acusó de ser el responsable del trágico desenlace.

Los dichos de Fernández, en comunicación con el Noticiero Central de 24/7, son un verdadero giro en la causa ya que a partir de las declaraciones de los testigos, la fiscalía planteó que Sandoval le iba pegando a su pareja y que además estaba alcoholizado mientras conducía de regreso de Las Grutas a Neuquén.

Sobre su relación con Juan Sandoval, la madre de Kayla señaló que era "muy buena" y que incluso "fue el papá que mi hija no tuvo". "El trato hacia mí y hacia mi hija, la verdad que yo estoy muy agradecida con él, no puedo decir nada", afirmó con su voz entrecortada y con lágrimas. "Desmiento todo lo que dicen, que nosotros tuvimos el accidente porque él me venía golpeando", insistió la mujer, que resultó gravemente herida en el vuelco, a unos kilómetros de Villa Regina.

Asimismo, señaló que actualmente mantiene su relación con Sandoval y que "nunca lo dejó de ver por ese tema". Manifestó, a su vez, que quiso hablar públicamente para aclarar cómo fueron los hechos porque "nunca me pude hacer escuchar", por parte de la Justicia y de la fiscalía a cargo del caso.

Horas previas al accidente ocurrido el 1 de enero, señaló que estuvieron en la playa de Las Grutas y que luego de cenar prepararon las valijas para volver a Neuquén, alrededor de las 9, porque ella tenía que regresar al trabajo.

"Yo no sé de dónde sacan eso del alcohol, porque al momento de hacerle el test de alcoholemia se lo hicieron a la mañana. Y cuando volvíamos no estuvimos tomando nada, tomamos a las 4 de la tarde del día anterior un gin entre cuatro", indicó en referencia a Martín y Juan Sandoval. "No fue mucho lo que tomamos", añadió.

"Sinceramente, no estoy siendo escuchada por la fiscalía. Estoy exigiendo que me brinden un espacio para mi declaración. Una sola vez me fueron a ver de la fiscalía de Villa Regina y nunca más. Y con respecto a mi hija, yo era la tutora y la están escuchando más a mí mamá que a mí".

Precisamente, al ser consultada por la relación con su madre, Agustina manifestó que "está todo mal" porque no sabe "de dónde sacó esa versión de los hechos". También, destacó que Kayla viajaba primeramente con cinturón, pero el primo de su pareja se lo sacó porque supuestamente ella venía incómoda. "Antes del accidente pasamos a una estación de servicio, compramos un jugo y mi pareja le volvió a decir a Martín Sandoval que le ponga el cinturón a la nena", detalló y lo responsabilizó de que "gracias a eso pasó la desgracia".

En ese sentido, aseguró que ellos están testificando de esa manera porque en una llamada de Martín Sandoval dijo que "cada uno se tiene que cuidar de su propio culo". "Si Juan me hubiese venido golpeando yo recordaría cómo fue el accidente", explicó.

También señaló que ni Renzo, ni Martín tuvieron comunicación con ella, pero que este último sí fue a verla al Hospital, donde ella lo cuestionó por lo que había testificado. "En Las Grutas sí tuvimos una simple discusión por celos, como toda pareja, pero al momento de subirnos al auto veníamos bien".

Además agregó que a su pareja lo conoció hace 5 años, cuando Kayla tenía 3 y que con su hija su relación era muy buena: "Ella le decía que era su papá de corazón. Él fue su figura paterna, quien le dedicó tiempo. Juan tapó las faltas que tenía su padre biológico", reiteró.