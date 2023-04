Rompieron la vidriera y se llevaron 50 pares de zapatillas

El único lugar sin sensores de alarma fue el que utilizaron los ladrones para ingresar a un local de venta de ropa de tekking y montaña. Luego de romper la vidriera, eligieron zapatillas y camperas y salieron por el mismo lugar, sin que nadie pueda aportar algún dato.

El hecho sucedió en pleno centro de El Bolsón, ubicado en Avenida San Martín al 2.300, en el local de la franquicia Montagne, que vende indumentaria de trekking y productos de alta montaña. La Policía tomó cnocimiento de lo sucedido varias horas más tarde, cuando la encargada del comercio llegó a la mañana para empezar la atención al público.

De acuerdo con las confirmaciones que brindaron desde la Comisaría 12° de esa ciudad, la empleada hizo referencia a que los ladrones aprovecharon la oscuridad de la noche y el escaso movimiento de personas, para ingresar al local tras la rotura de uno de los ventanales del local, desde donde se llevaron mercadería valuada en un millón de pesos.

Desde el local explicaron que tenían alarma, pero justo en el sector donde se produce el robo, no había sensores, por lo que el sistema no se activó. Para los investigadores este dato no es casual, por lo que estiman que los delincuentes podían contar con esta información a la hora de planificar el robo.

El local tampoco cuenta con cámaras de seguridad, entonces los investigadores debieron solicitar la colaboración de los propietarios de los otros comercios del lugar, para aportar videos que permitan reconocer a los delicnuentes. También se buscó el testimonio de los empleados de la estación de servicio que está a muy pocos metros, que se encuentra abierta toda la noche.