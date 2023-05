Otra vez mataron a un hermano del futbolista Torrén en Rosario

Miguel Torrén es un futbolista profesional con una trágica historia relacionada con Rosario. El defensor de Argentinos Juniors es el menor de 6 hermanos y este domingo asesinaron nuevamente a uno de sus hermanos. Ya es el cuarto familiar que pierde de forma violenta en la ciudad santafesina .

El drama familiar empezó hace 13 años. El 24 de abril de 2010, Walter Torrén, de 32 años, le dispararon en una cancha de fútbol barrial en Rosario: se había peleado con alguien y tras medirse a puños, llegó un tercero y lo mató. En ese momento, el futbolista jugaba en Cerro Porteño (Paraguay).

El 21 de mayo de 2020, y a tres cuadras de donde mataron a Walter, Gabriel Francisco Torrén apareció muerto y con muchos golpes sobre la calle Rolla. En ese momento, Gabriel tenía 36 años y la autopsia reveló que ninguna de las lesiones que presentaba en el cuerpo tuvo que ver con su muerte.

El 25 de agosto de 2021, acribillaron de 6 disparos a Luis Anastasio Torrén. Después de agonizar durante 12 días, finalmente murió el 6 de septiembre a sus 43 años.

Este domingo, José Sixto Torrén fue baleado detrás de una unidad penitenciaria a sus 42 años de edad . Según reveló Infobae, sicarios llegaron en moto, frenaron en un pasillo y llamaron por Coqui. A penas se asomó Torrén, recibió 6 disparos.

En el 2021, el futbolista habló en Olé sobre la muerte de sus hermanos."Tuvimos una infancia muy difícil. Cuando tenía dos meses, a mi mamá le agarró corriente con un ventilador de piso y falleció. Mi viejo nos tuvo que criar a los seis. Se rompía el lomo laburando y después cada uno va creciendo, elige cómo vivir, qué quiere hacer de su vida y de su futuro".

Del mismo modo, se refirió a la ola de violencia que sufre Rosario: "No se puede vivir, ya no es más como antes, hay mucha gente que hace maldades, no te podés sentar en la vereda a tomar mates con tu familia o una gaseosa con tus amigos porque puede pasar cualquier cosa y lo más triste es que nadie hace nada. Da mucha bronca la impunidad y así, lamentablemente, las cosas van a seguir pasando”.