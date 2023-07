Atacaron salvajemente al encargado de un campo, está grave

La inseguridad en Río Negro se sufre en cada rincón de la provincia. Los hechos se repiten en las ciudades grandes y también en la zona rural de parajes más alejados, en todos los casos los delincuentes se aprovechan de la falta de insumos y equipamiento policial, que les garantiza una suerte de zona liberada. Esta vez, el puestero de un campo sufrió un salvaje ataque a cuchillazos para apropiarse del dinero para el manejo del campo. Los ladrones lo dejaron agonizando tras escapar con casi un millón de pesos.

El hecho, que extrañamente no tuvo difusión en ningún medio, ocurrió el pasado sábado, en un campo alejado, conocido como Costa Zuain, a unos 110 kilómetros de Choele Choel y unos 140 de General Conesa, sobre la ruta Provincial 53, un camino de tierra que bordea la margen norte del río Negro hacia esta última localidad.

El importante campo, pertenece a la reconocida familia Zuain, que desde hace años tiene contratado a un puestero, Segundo Neri Sandoval Merino, un chileno de 72 años, que por estas horas está internado en terapia intensiva en Viedma, a donde debió ser trasladado de urgencia, luego de ser encontrado gravemente herido y agonizando tras el brutal ataque con fines de robo.

Según la poca información que fue confirmada en un absoluto off the records, se supo que cerca de las 10 de la mañana, la Comisaría 8° de Choele Choel recibió el pedido de colaboración de la Brigada Rural con sede en Conesa, que ante la imposibilidad de concurrir al campo de Zuain, por no tener móvil, solicitaba que se hicieran cargo del hecho.

Al llegar al lugar, poco después de las 11 de la mañana, tomaron conocimiento de que ya había sido trasladado de urgencia el cuidador, quien había sido brutalmente atacado a cuchizallos y milagrosamente continúa con vida. La agresión fue durante un robo, que habría ocurrido durante la madrugada y la víctima fue sorprendida mientras dormía.

Se supo que dos personas ingresaron a la casa del cuidador, que comenzaron a golpearlo y ante la resistencia de Sandoval Merino, fue apuñalado varias veces. Con el hombre agonizando, revolvieron las instalaciones hasta que encontraron dinero en efectivo, una suma cercana al millón de pesos, destinados a los gastos del campo.

En el lugar trabajaron peritos de Criminalística, que levantaron rastros de cubiertas de un auto, lo que hace suponer que además de los dos atacantes, los delincuentes contaron con asistencia de alguien que los esperaba en un vehículo para poder escapar. También encontraron, en el patio de la vivienda, dos precintos unidos, de los que utilizan habitualmente para maniatar a las víctimas.

El hecho causó una gran bronca en la comunidad del Valle Medio, y más en Conesa, ya que salió a la luz que desde hace 15 días, las tres unidades policiales de la localidad, el cuerpo de Seguridad Vial que controla la ruta Nacional 251, la Brigada Rural y la Comisaría 20°, sólo cuentan con un patrullero. Una muestra más de la precariedad que sufre la fuerza policial rionegrina.

Es más, a través de las redes sociales, se inició una campaña en la que publicaron los teléfonos del despacho en Viedma de la ministra de Seguridad, Betiana Minor. A la que invitan a llamar directamente para realizar los reclamos sobre la inseguridad en distintas partes de la provincia. Aunque hacen la advertencia que aún nadie pudo hablar con ella, ya que siempre responden que no se encuentra en su oficina.