Cansados de los robos, los cipoleños salieron a la calle

Hace tiempo que Cipolletti no es "una ciduad para vivir", como rezaba un slogan municipal de hace casi dos décadas. Los delitos se padecen en cada sector de la ciudad y los comercianes no están excentos de la suba exponencial de robos. Sin respuestas de ningún sector, porque la Policía no tiene insumos, la fiscalía no da abasto y el gobierno se mantiene en un llamativo silencio, fueron los vecinos los que salieron a la calle para reclamar.

El problema es tan grande que la marcha organizada para la semana que viene se adelantó de manera abrupta. La convocatoria fue de boca en boca y a través de las redes sociales. La calificaron de apolítica y utilizaron las noticias que llenan las secciones de policiales de los distintos medios de comunicación.

Sin dudas que podría haber sido más numerosa, pero sirvió de punto de partida para expresar el reclamo y es una muestra de lo que será la de la semana próxima que se mantiene en la agenda del grupo de comerciantes que la organiza. El lema fue simple "queremos vivir y trabajar en paz", expresaron en sus carteles.

Fueron unas 100 personas las que movilizaron hasta la sede de la Comisaría 4°, pero manifestaron en la puerta de al lado, donde funciona la Regional V, desde donde se diagrama la seguridad para todo el Alto Valle oeste. El director de Seguridad, José Raúl Fernando fue quien salió y con cara de poker escuchó los reclamos. Obvio no hubo respuestas por parte del Comisario Mayor. Sólo se escuchó alguna excusa, de manual para estas demandas, y tiró la pelota afuera.

Antes, los manifestantes habían pasado por el Ministerio Público, en Yrigoyen y Villegas, donde también manifestaron su enojo. Y aunque las fiscalías están en las esquina del municipio, no hubo reclamlos allí. De todas maneras, solicitaron una reunión con las autoridades provinciales del Minsiterio de Seguridad, aunque nadie la confirmó aún y menos que este presente la cuestionada ministra Betiana Minor.

Los propios comerciantes hicieron saber que la Comisaría 4°, que tiene jurisdicción en todo el centro, además de los barrios rivereños, sólo hay dos patrulleros en funcionamiento y 12 uniformados por guardia. Hubo quejas porque Criminalística no realiza pericias básicas como el levantamiento de huellas, y en muchos casos recién cuando la causa llega a fiscalía se cumple esa tarea varios días después. Y que en caso de atrapar a alguien, los procesos son largos y los fallos judiciales recién aparecen casi a los 364 días.