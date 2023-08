Impresionante operativo policial para recuperar dos perritos

Luego de una investigación de casi un mes, la fiscalía neuquina ordenó un allanamiento en Allen para tratar de dar con dos perros que fueron robados en Villa Ceferino. El importante operativo de la Policía de Neuquén, que desembarcó en la ciudad con varios móviles, secuestraron un auto en el que una mujer habría trasladado al caniche blanco y al beagle negro y marrón.

No es común ver tantos móviles policiales en Allen, sobre todo por la extrema pobreza que vive la rionegrina . A simple vista, se notaba que los patrulleros no eran locales, entonces sorprendió mucho más. De acuerdo con lo poco que se pudo determinar, ante el estricto silencio de la fuerza neuquina, el allanamiento no permitió encontrar a los dos perros que se buscaban, pero si pudieron dar con un Toyota Corolla que tendría que ver en el robo ocurrido el 30 de junio en Agrimensor Carlos Encina al 1900 de Villa Ceferino.

La fiscal Rangone solicitó el allanamiento para dar con los perros y con un Toyota Corolla.

En la denuncia, el dueño de los perros relata que en su casa vive su abuela, que tiene internación domiciliaria y que al llegar enfermeros al lugar, los perros se asustaron y salieron corriendo. El caniche y el beagle estaban en la calle cuando paró sorpresivamente un Toyota Corolla gris y dos mujeres agarraron a los perritos y se los llevaron. Esta maniobra la vio un vecino, que anotó el número de patente del vehículo y se lo acercó al dueño.

Aunque hizo la denuncia correspondiente, sin registrar avances, fue el damnificado quien solicitó un informe de dominio y consiguió los datos del auto, y así llegó al domicilio de la dueña, en la calle Pellegrini al 100 de Allen, en pleno corazón del populoso barrio Norte, a apenas una cuadra de la cancha del Club Alto Valle.

Los perros estaban en la calle cuando dos mujeres en un Toyota Corolla gris los levantaron y se los llevaron (imagen ilustrativa).

Con esos datos, el hombre realizó una ampliación de denuncia y como parte de las investigaciones impulsadas por la fiscal María Soledad Rangone, en un móvil de civil, policías neuquinos llegaron a la ciudad hace unas semanas y realizaron tareas de vigilancia en el domicilio. Aunque no alcanzaron a ver los perros buscados, lograron individualizar el auto, el Toyota Corolla gris con la misma patente que anotó el vecino del dueño de los animales.

Con estos datos certeros, la fiscal solicitó la orden de allanamiento que vía exhorto le llegó al juez de Garantías de Roca, con jurisdicción en Allen. Fue así que esta mañana, los móviles de la Policía Neuquina junto con una camioneta de la Brigada Canes, llegaron a la casa de la calle Pellegrini para realizar la requisa correspondiente.

La fiscal instruyó a la Policía de Neuquén a secuestrar los perros, pero no fueron encontrados.

Aunque no se oficializó, por el estricto secreto que mantienen en relación a la causa y sólo se limitaron a informar que "no se puede ampliar porque restan diligencias" . MejorInformado pudo acceder a una parte del expediente en el que se relatan los hechos y se autoriza el secuestro del auto, que fue trasladado a Neuquén para realizar pericias que permitan dar con los perros.

El dueño insiste en que la mujer dueña del vehículo, una docente jubilada proteccionista de animales, sabe el paradero de los perros y sospecha que los puede tener en cautiverio con el fin de reproducirlos y "ganar plata" con los cachorros, como expresó en la denuncia.