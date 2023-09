Amenazaron de muerte a médicos del sistema de emergencias

Una situación poco feliz vivió el equipo de médicos y enfermeros del Sistema Integral de Atención Rionegrina (SIARME) cuando fueron a asistir a una mujer, que se había caído en la vía pública en el centro de Roca, y fueron amenazados de muerte. El hecho ocurrió el viernes por la tarde en la calle España al 1800.

Cuando llegó la ambulancia encontraron a una mujer que estaba acompañada de sus familiares y tendida en la calle luego de haber sufrido una caída. El equipo de profesionales intentó evaluar a la paciente, pero hubo resistencia. El familiar comenzó con la agresión verbal y amenazó de muerte a la médica. Inmediatamente, el chofer de la ambulancia llamó a la Comisaría Tercera donde radicó la denuncia. Finalmente, pudieron trasladar a la paciente al hospital de Roca donde se le realizaron estudios más complejos.

Esta mañana, el titular provincial de SIARME, Miguel Ledesma explicó en Radio La Super que “hubo un malentendido con uno de los familiares. La ciudadanía debe comprender los criterios médicos. Hay un sin número de elementos dentro del móvil que nos permite determinar si una patología es grave o no. La agresión verbal sucedió. Iniciamos una investigación interna para conocer la situación. Hubo una amenaza de muerte. Se llevará adelante una investigación, los abogados están trabajando”.

Agregó que “en Roca fue una agresión verbal, no llegó a lo físico. Ya se hizo denuncia. Sólo espero que no sea una costumbre que no estén conformes con el diagnóstico y que lo primero que hagan es agredir verbalmente. Pasa en las guardias de los hospitales, con médicos y enfermeras. Comprendemos la situación, pero no puede suceder”.

“Este tipo de situaciones es algo común, no es inusual. Pasa en las grandes ciudades, no escapamos a la realidad. Yo creo que es propio de la situación de stress que pasa la familia. Pero debemos entender que hay que cuidar a los equipos médicos, que están para cuidarnos”, concluyó.