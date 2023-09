Las "desnudaba" con IA y ofrecía las fotos en una web porno

Una denuncia que despertó un verdadero escándalo. Unas 15 chicas estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en San Juan, denunciaron que un compañero las "desnudó" gracias a la Inteligencia Artificial, luego subió las fotos a un sitio pornográfico y además "ofreció" ese servicio de desnudar mujeres por IA, a cambio de dinero que facturaba en dólares. El hecho ocurrió en el mes de julio pero trascendió este jueves porque las estudiantes decidieron darlo a conocer.

Al hombre, identificado por sus iniciales como M.P., se lo acusa de haber sacado de las redes sociales como Instagram y Facebook, fotos de sus compañeras de Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño Industrial. Luego gracias a la Inteligencia Artificial, editaba esas fotos para que las chicas aparecieran desnudas para después publicarlas en un sitio para adultos.

"Nos sacaba fotos que salíamos en distintos contexto, en la playa, en un shopping o donde sea y nos desnudaba, las fotos parecen reales pero nosotras sabemos que no es nuestro cuerpo. Las subía y lucraba con nosotros", expresó una de las 15 chicas que denunció el hecho.

Una de las estudiantes de Cuarto Año de la carrera de Diseño Gráfico explicó que estaba en el receso de julio cuando una amiga le avisó que sus fotos estaban en una página porno. "Publicaba dos fotos: la original donde estábamos con ropa y la trucaba, lógico que había que pagar para poder acceder a la foto", expresó. El usuario, bajo el perfil "MarioMJohn68" ofrecía también ese servicio de desnudar a cualquier mujer gracias a la IA: "Desnudá cualquier chica con este bot de Telegram", si bien no especifica es evidente que también cobraba por ese servicio.

Las chicas se hicieron presentes en la UFI Cavig para denunciar el hecho, si bien la mayoría cursan con él la misma carrera, hay vecinas y personas cercanas a él, incluso una de ellas es menor de edad. Si bien al sujeto le secuestraron los dispositivos móviles para la investigación, la Justicia les dio perimetral pero solo a algunas de las denunciantes. Mientras, él publicó en sus redes que le hackearon las redes, algo que las denunciantes no creen.

La chica comentó que desde la Facultad pusieron a disposición la abogada de esa institución aunque esta próxima semana las denunciantes optarán por contratar otros profesionales. Es que este jueves parte de las denunciantes se hicieron presentes en Cavig para conocer el estado de la situación y se enteraron que la causa pasó al Segundo Juzgado de Instrucción. "La explicación que nos dieron es que no hay una ley que ampare estos delitos, no encaja en violencia cibernética ni en ningún otro delito de este tipo. Nos dicen que la tecnología avanzó más rápido que la Justicia pero nosotras quedamos en el medio, no tenemos que ley que nos ampare y nuestras fotos con nuestras caras las vio un montón de personas", lamentaron las chicas.

¿QUE DELITO ES?

El mal uso de la IA (Inteligencia Artificial) queda reflejado en hechos de esta índole y viene ocurriéndole a mujeres en todo el mundo. Se llama "deepfake", es un video, imagen o audio generado que imita la apariencia y hasta el sonido de una persona. Estos falsos contenidos manipulados por la IA que imitan la apariencia y la voz de personas genera graves consecuencias en relación con la privacidad y la dignidad de las mujeres afectadas. Lamentablemente la falta de leyes específicas sobre los "deepfakes" dificulta la persecución legal de estos delitos.