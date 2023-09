Le robaron el sueldo y la endeudaron por más de $10 millones.

El estafador se presentó como personal de la seguridad electrónica de la tarjeta y le sugirió que transfiera su sueldo desde el banco a su cuenta de la tarjeta, por razones de seguridad. La víctima es Hilda María Alarcón, de 27 y madre de una nena de 6 años.

La joven cocinera del penal federal de General Güemes, en Salta, le hizo caso al supuesto empleado de la tarjeta de crédito y transfirió la totalidad de su dinero depositado en el banco, 275.000 pesos, a su cuenta de la tarjeta.

Minutos más tarde la notificaron de un préstamo aprobado por el banco por la suma de 2.300.000 pesos, que nunca había solicitado.

La mujer fue a la casa central del banco, en donde le informaron que su préstamo ya había sido transferido. El CBU a donde se dirigió el dinero perteneciente a un tal José Andrés Vargas, Alias: seguridad.nx103 y con un número de CBU. El CUIT es 20-39680038-22.

La joven contó que el empleado del banco le señaló que debía borrar todo lo que tenía en su celular, que el aparato tenía un virus. Además, le aseguró que personalmente jamás le podrían haber autorizado un préstamo a 48 meses con ese único ingreso que tiene.

"Estuve a punto de suicidarme, no lo hice por mi hija. No sé qué voy a hacer, de qué voy a vivir si a fin de mes el banco se descuenta todo mi sueldo, y aún así voy a quedar debiendo un poco, que seguramente se lo cobrará del salario universal de mi hija y me va a dejar sin sustento", explicó.

Y continuó: "Todo lo que digo ya fue denunciado y pruebas tengo de la estafa que sufrí al transferir de mi cuenta sueldo el dinero hacia una tarjeta. Necesito la acción de la Justicia, urgente", reflexionó la mamá.