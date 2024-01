Mataron brutalmente a tiros a una nena de 13 años

La sociedad se encuentra conmocionada porque una nena de 13 años murió tras recibir un disparo en el tórax luego una discusión vecinal entres sus padres.

El trágico hecho ocurrió este jueves alrededor de las 10 en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza. El padre de la menor también fue víctima del hombre que sacó un arma y disparó. Se encuentra internado en el Hospital Interzonal General de Agudos Simplemente Evita.

Según trascendió, los padres de la menor se enfrentaron a los delincuentes y se trenzaron en un forcejeo que derivó en el disparo a la adolescente que fue identificada como Jennifer Mariana Segulin.

Sucedió en el barrio 8 de diciembre en las cercanías de la intersección de las calles Vega y Debussy. De acuerdo con las declaraciones de familiares de las víctimas, el hecho habría comenzado con una serie de intimidaciones.

“No fue una disputa de tierras, tampoco una pelea narco”. “Acá no había narcos: había familias, niños y no tuvieron consideración”, dijo una vecina. “Esto fue bien craneado por las delegadas del barrio. Fue una carnicería de humanos, ver como mataron, como dispararon a tanta gente no se lo deseo ni a mi enemigo”, agregó.

Para finalizar, la mujer indicó que “era una asamblea para sacar adelante el barrio, para organizarse, pero todo empezó con amenazas. A uno le dijeron ‘baja un cambio que terminado esto sos boleta’. Nosotros no teníamos armas, vino del lado de los delegados, son lacras. No sé cómo voy a decirle a mis hijos que su papá no va a llegar a casa”.

Por el momento, los hombres que efectuaron los disparos no fueron identificados y se aguardan novedades en torno a la causa.