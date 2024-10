Le robaron a un atleta ciego de Neuquén y necesita ayuda

Un desesperado pedido de ayuda hizo en redes sociales el atleta ciego Daniel Sáez, quien fue víctima de un robo en la zona de la Universidad Nacional del Comahue y Plaza de las Banderas cuando delincuentes desvalijaron el automóvil de su guía, mientras ellos entrenaban en Parque Norte.

En diálogo con Mejor Informado, el atleta manifestó su pena por la situación y contó que “al salir de su trabajo, me pasa a buscar mi guía y fuimos a entrenar”. Dijo que dejaron el auto estacionado frente a la farmacia de la Universidad alrededor de las 17:30, y cuando regresaron se encontraron con las puertas forzadas y el auto desvalijado.

El deportista hizo un pedido a la comunidad si llegan a encontrar documentación a su nombre, el teléfono celular que está adaptado para personas ciegas o cualquiera de las pertenencias sustraídas contactarse para devolverlas.

A pesar de su discapacidad sigue entrenando para cumplir con su pasión.

“Me usaron la tarjeta de débito y realizaron compras en diferentes comercios. Me da bronca porque no les piden nada al momento de usar la tarjeta, me vaciaron la cuenta”, expresó con indignación.

También se mostró indignado con la falta de seguridad en toda la zona del Parque Norte y contó que al automóvil en el que se movilizaban le forzaron dos cerraduras que rompieron generando otro daño costoso.

“Me robaron una mochila con ropa deportiva que es costosa, ropa de mi trabajo como administrativo, la documentación, el pase del colectivo, el certificado de discapacidad y todo lleva mucho tiempo en volver a realizar los trámites”, se lamentó.

La denuncia fue radicada en la comisaría 1º y hasta el momento no recibió novedades sobre el avance de la investigación.

Respecto a su actividad deportiva, el muchacho comentó que luego de perder la vista a los 22 años, y tras años de sedentarismo, finalmente se decidió a comenzar a practicar diferentes deportes acompañado por un guía.

De hecho, es la única persona en la ciudad con discapacidad visual total que combina diferentes deportes como el running, kayak, ski, bicicleta, natación, entre otras.