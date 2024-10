A casi 100 días de su desaparición, aumentan la recompensa por Luciana Muñoz

El gobierno provincial aprobó aumentar a 100 millones de pesos la recompensa a quienes aporten información fehaciente que contribuya con la aparición de Luciana Muñoz. La joven es buscada intensamente luego de haber sido vista por última vez el 13 de julio de este año, en el barrio Gran Neuquén Norte, Manzana 2, Casa 17 de la ciudad de Neuquén.

Mediante el decreto 1323/24 firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por el ministro Jefe de Gabinete Juan Luis Ousset, se incrementó la recompensa de un un millón a 100 millones de pesos para quienes aporten "datos indubitables" ante el Fiscal de la causa o el Departamento de Seguridad Personal de la Policía de la Provincia.

El documento de gobierno también autoriza a instrumentar los procedimientos necesarios a fin de hacer entrega de la recompensa preservando la reserva de identidad de la o las personas beneficiarias. Además, estipula que quedarán excluidos funcionarios, empleados públicos, personal de las Fuerzas Armadas o de Seguridad en actividad o en situación de retiro y los familiares.

La semana se realizó una nueva marcha.

"Nos dicen que es una investigación sin cuerpo"

La semana pasada, al cumplirse 90 días de la desaparición de la joven, familiares, amigos, compañeras y personal del CPEM 76, colegio secundario al que asistía, protagonizaron una nueva movilización por las calles de Neuquén en reclamo de su aparición.

Su madre Lila Aguerre manifestó: "nos dicen que es una investigación sin cuerpo. Como que todas las pericias y cosas que se dicen, dan a entender que ella está muerta. Para nosotros como familia, Luciana no está muerta y vamos a seguir buscándola".

"Yo quiero que me digan qué pasa con mi hija y siempre me dicen lo mismo. No podemos estar así, necesitamos respuestas. Todo lo que se haya juntado, ya tendrían que tener a alguien", expresó.

Fueron numerosos los rastrillajes terrestres, incluso con canes rastreadores de personas, monitoreos desde los aires con helicópteros y drones.

La abuela de Luciana también se expresó y pidió que no se deje de buscar a su nieta: "Nosotros salimos por nuestra cuenta a buscarla", dijo Mirtha. Respecto de los escasos avances en la investigación, lamentó que no se haya podido allanar una de las viviendas con mayor celeridad y aseguró: "Nosotros lloramos todos los días por ella".

Por último, solicitaron en conjunto a la comunidad: "A toda la población le pedimos que no dejemos de buscar a Luciana. Se perdió una neuquina, es una hermana, una hija, una nieta. Tiene que aparecer".

La denuncia por la desaparición de Luciana se efectuó el 16 de julio, tres días después de irse de su casa. Esta ventana de tiempo complicó la investigación desde un principio, además del hecho de que no llevaba teléfono celular.

Luego de extensas jornadas de rastrillajes terrestres, utilización de canes rastreadores de personas, monitoreos desde los aires con helicópteros y drones, búsquedas acuáticas en ríos y lagunas de la provincia, la investigación sobre el paradero de Luciana sigue siendo una incógnita y no ha aparecido algún indicio de lo que pudo haber sucedido con ella.

Maximiliano Áviles, ex pareja de Luciana, es el único imputado con prisión preventiva por la desaparición de la joven.

Además, se revisaron más de 360 horas de video en 36 cámaras particulares de seguridad. Incluso, se miraron 850 horas de 23 domos de seguridad circundante al entorno donde vivía Luciana en el barrio Gran Neuquén Norte y dónde fue vista por última vez.

Su ex novio, el único detenido

Si bien hay diversas hipótesis que sigue la Justicia, hasta el momento, el único imputado con prisión preventiva por la desaparición de Luciana, es su ex pareja, Maximiliano Áviles por la poca claridad de sus testimonios.

El pasado 25 de agosto la Fiscalía y la querella pidieron prisión preventiva para el hombre, quien fue acusado por el delito de falso testimonio -dos hechos en concurso real- en carácter de autor. Las declaraciones fueron realizadas ante la Policía y la Fiscalía, en el marco de las investigaciones llevadas adelante para encontrar a Luciana.

En este sentido, la abogada de la familia de Luciana, Verónica Zabala, relató que Áviles “mintió en sus declaraciones ante la Justicia sobre dónde se encontraba el día de la desaparición y los días posteriores mientras la buscaban”. A su vez, agregó que “el falso testimonio es gravitante porque justamente lo que se trata de establecer es que fue lo que sucedió los últimos días en se la vio a la joven”.

Además, por el delito, la Fiscalía argumentó que en el caso de continuar en libertad, existe un riesgo mayor de que el acusado pueda entorpecer la investigación.

Sin embargo, en la audiencia, el juez de garantías, Juan Manuel Kees, dispuso la detención domiciliaria por cuatro meses e hizo lugar a un pedido subsidiario de la fiscalía y estableció consigna policial permanente en la vivienda.