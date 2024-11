Pánico en el bajo de Neuquén por un incendio en un duplex: ¿Fue intencional?

La calma del horario de la siesta en el bajo de Neuquén capital se vio interrumpida por un incendio que comenzó en el patio interno de un complejo de dúplex.

En diálogo con Mejor Informado, el subcomisario Raúl Cabeza detalló que cerca de las 19 el cuartel central de Bomberos recibió el llamado por un incendio en calles Tierra del Fuego y Richieri. De inmediato, se desplazó una autobomba al lugar, y el personal constató que había un incendio de pastizales y basura en el patio interno de la parte posterior de una vivienda que estaba deshabitada.

Además, detalló que esa vivienda estaba en desuso y no había ocupantes. Respecto de la tarea para mitigar las llamas, Cabeza explicó que el fuego "afectó solamente el pasto y la basura del patio, no resultó con daños la vivienda ni tampoco las linderas a la medianera". No hubo heridos y mencionó que no se entrevistó a los propietarios ya que la vivienda estaba sin habitantes.

Así quedó parte del patio interno que ardió esta tarde en Neuquén. Foto: (Mejor Informado)

Incendio en el bajo de Neuquén: ¿Fue intencional?

De los motivos que originaron el incendio quedaron varias dudas al respecto. Por su parte, el subcomisario Cabeza describió que "el ingreso al patio se daba por un pasillo, por un portón de baja altura que hizo fácil entrar y salir".

Mejor Informado habló con vecinos, quienes describieron que en ese complejo de tres viviendas en total, solo hay una deshabitada. En tanto que en el fondo del patio, está el pequeño galpón en donde ocurrió el incendio. "Las chicas de adelante estaban durmiendo la siesta, y escucharon el movimiento solo con la llegada de los Bomberos", dijeron a este medio.

De esta manera, aseguraron que es probable que haya sido "un vecino vio el que vio el fuego desde algún lado y llamó a los Bomberos". En cuanto a las razones que dieron inicio a este incendio, destacaron que "no se sabe cómo pudo haber sido", y dejaron entrever la posibilidad de que haya sido intencional: "Pasto seco siempre hubo y con las temperaturas altas en verano, jamás se prendió fuego. No podemos confirmar si fue intencional o no".