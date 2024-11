Una camioneta atropelló a una mujer y a su hijo cuando iban a la escuela

La caótica esquina del barrio Canal V en el oeste de Neuquén nuevamente fue el escenario de un choque. En este caso, un hombre en una camioneta impactó a una señora y a su hijo de 7 años que se dirigían a la escuela. Dos semanas atrás, ocurrió un choque y vuelco entre dos autos en el mismo lugar y la situación preocupa a los vecinos de la zona.

Según trascendió, alrededor de las 8:20 horas, un hombre que circulaba en un camión repartidor de agua no vio e impactó a ambas personas que se dirigían a la Escuela Nº296. Fue en la intersección de Rodhe y Puerto Gaboto.

En comunicación con el móvil de AM550, el presidente de la comisión vecinal del barrio, Luis Alberto Sanchez, detalló que ambos fueron trasladados al hospital Heller para constatar que no tengan heridas de gravedad. "El nene estaba bien y a la mujer se la llevaron para hacerle una placa, estaba consciente", comentó.

El hombre que repartía bidones de agua se encandiló con el sol y no vio a la mujer y su hijo. (Foto: Móvil AM550)

Además, esta situación toma mayor importancia ya que es una esquina muy transitada y peligrosa en donde funciona la escuela primaria. Sánchez expresó con indignación que "esta esquina otra vez fue protagonista de un accidente".

Hace aproximadamente 15 días se colocó un radar de control de velocidad en el lugar para que los conductores no pasen a más de 20 kilómetros por hora. Sin embargo, aún no está en funcionamiento y "no se ilumina para que marque a cuánto pasan".

El reductor de velocidad lleva dos semanas instalado pero aún no funciona. (Foto: Móvil AM550)

Frente a esto, Sánchez reiteró el pedido del barrio para que se instale un semáforo pulsador. "Hemos hecho pedidos y hasta el día de hoy, no he tenido llamadas ni presencia de funcionarios", expresó respecto a la respuesta por parte de la Municipalidad.

Choque y vuelco en el oeste de Neuquén frente a una escuela

El pasado martes 29 de octubre, alrededor de las 8 horas, un Renault Clio impactó contra el lateral de una Toyota Hilux, lo que provocó su vuelco. En la camioneta viajaban tres personas de las cuales dos terminaron con heridas leves. Por el hecho, pidieron transitar con precaución la calle Rodhe.