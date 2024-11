Ferreras sacó a los chicos a la calle, entró e hizo un desastre

Martín Jorge Ferreras agarró la pistola, la amartilló, y mató fríamente a su esposa, Cecilia Andrea Ermácora. Después, con una escopeta que ya tenía preparada, se disparó a sí mismo, y murió. Antes, el hombre había sacado a sus hijos de la casa. Tienen 4 y 5 años. Cuando estaban afuera, quisieron entrar, no pudieron, escucharon los disparos, gritando y pidiendo ayuda.

Esto ocurrió ayer, viernes, a eso de las 18,30, en un domicilio ubicado en la calle Jujuy al 1464 de Villa María, en Córdoba. Ferreras era instructor de tiro, y tenía en su casa 10 armas de fuego, entre las que había una escopeta semi automática, y una pistola calibre 9 milímetros. Con esas armas cometió el crimen, y el suicidio.

Un gendarme, que justo pasaba por allí, fue quien alertó a las autoridades tras escuchar los disparos y ver a los chicos llorando en la vereda. La policía llegó rápido, pero solo pudo constatar, tras ingresar a la vivienda forzando la puerta, que el matrimonio yacía sin vida, en medio de la sangre derramada.

Ferreras tenía a su lado la escopeta. Ermácora yacía unos metros más allá. No fue difícil establecer cómo se había desarrollado el crimen. No se saben todavía los motivos. Tal vez nunca se sepan. Como se dice en el matrimonio, estuvieron unidos hasta la muerte. La historia no terminó bien, y un nuevo femicidio seguido por suicidio se anotó en la triste estadística del crimen y la violencia en Argentina.