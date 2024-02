El monaguillo y su tía fueron muertos por un ex comisario

Un ex comisario de la Policía bonaerense fue detenido, acusado del doble crimen del monaguillo Germán Zucarelli y de su tía de 75 años. Las víctimas habían sido atacadas a balazos el viernes pasado, en la noche. El hecho ocurrió en Lanús, provincia de Buenos Aires.



El detenido es Adrián Brulc, exjefe departamental de Almirante Brown, quien fue identificado a partir del relevamiento de las cámaras de seguridad, que captó la huida a toda velocidad de un automóvil Volkswagen Cross Fox oscuro, desde el cual descendió el autor de los disparos.



El acusado será indagado en las próximas horas por la fiscal María Silvia Bussano, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien calificó la causa como un "doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego".



Un jefe policial que participa de la investigación había señalado a esta agencia que el auto utilizado circuló "sin latas", lo que en la jerga de la fuerza significa que los delincuentes tomaron el recaudo de remover las chapas patentes tanto delantera como trasera del vehículo para ir a cometer el doble asesinato



Según los reportes preliminares, Zucarelli (46) murió como consecuencia de seis disparos que recibió en la zona del torso y su tía, Ana Russo (75), de al menos otros cuatro que le impactaron en el abdomen. Se presume que fue una "ejecución", por las características. Pero los investigadores todavía no saben el motivo, ni si el ex comisario actuó como sicario o como directo ejecutor de una venganza personal.

Zucarelli era dueño de una santería, tenía participación activa en la iglesia de su zona, no tenía hijos y residía con sus padres. El monaguillo falleció la misma noche del ataque y su tía murió el domingo por la tarde tras permanecer un día y medio internada.