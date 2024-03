Le robaron la medalla a un campeón del mundo

Ubaldo Matildo Fillol, el histórico arquero de River, Racing y la Selección Argentina, entre otros, y ganador del Mundial 1978, fue víctima de un hecho delictivo: dos ladrones ingresaron en su domicilio y le sustrajeron, entre otras cosas, la medalla de Campeón del Mundo, entre otros trofeos obtenidos durante su trayectoria deportiva.

Todo comenzó cuando el ex arquero sufrió el robo de las llaves de su casa, ubicado en el barrio de Belgrano, mientras cenaba en Floresta. Al encontrarse con su auto abierto, notó que le faltaban las llaves y su documentación. Al regresar a su vivienda, descubrió que le habían robado los objetos de gran valor sentimental.

"Entre los elementos robados se encuentran las medallas del Mundial 1978 y otros galardones. Los accesos del lugar no estaban violentados y tras consultar con la Fiscalía Criminal y Correccional N°13, a cargo del doctor Olivieri, se labraron actuaciones por robo en ausencia de moradores", indicó el reporte policial tras la denuncia del Pato.

A pesar de que los accesos a su edificio y departamento no mostraban signos de violencia, la vivienda del ex arquero se encontraba en un estado de caos.

“Viví un estado de dolor tremendo. Se llevaron réplicas del buzo de la final contra Holanda, pero lo que más me duele son las medallas”, confesó en declaraciones al canal Todo Noticias.

En cuanto a la investigación policial en curso, el ex arquero aclaró que "se ve a una persona en el video. Lograron obtener mi dirección desde dentro del auto”, explicó.

No es la primera vez que Fillol es víctima de un robo ya que en 2009 mientras estaba dentro de su domicilio unos delincuentes ingresaron para robarle. "Me dijeron: 'si no hay plata te matamos'. Revolvieron toda la casa buscando dinero y se llevaron varios trofeos y la medalla del Mundial 1978. Fue un momento horrible", comentó. La medalla sustraída pudo rescatarla unos meses después.

Por estas horas, el legendario arquero, que en julio cumplirá 74 años, solo tiene un deseo: recuperar la medalla que le recuerda LA hazaña deportiva más grande que vivió cuando Argentina se consagró campeón del mundo en el estadio de River tras ganarle a Holanda 3 a 1 con una gran actuación de Fillol.