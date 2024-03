Le vaciaron la cuenta y el Banco Patagonia tendrá que pagar

Una mujer de Bariloche perdió todos sus ahorros en una estafa telefónica. No conformes con dejarla sin dinero, además lograron tramitar un crédito que el Banco Patagonia acreditó en el acto y también formó parte del botín. La Justicia entendió que la entidad no brindó la seguridad adecuada y no sólo le deberá devolverle la plata y resarcirla por daños extrapatrimoniales y punitivos

La estafa fue similar a otras tantas que sufren los usuarios de los bancos, recibió una llamada por teléfono y alguien del otro lado la felicitó por haberse ganado un predio, Aturdida y sin entender nada de lo que pasaba, el timador continuó con su discurso y logró su objetivo. En absoluto estado de confusión, aceptó ir al cajero automático a tramitar la clave que del otro lado le solicitaba.

Luego de entregar los datos solicitados por el estafador, la mujer perdió absoluto dominio de su cuenta. A partir de ese momento, el delincuente hizo lo que quiso, transfirió los ahorros de la clienta a una cuenta propia y también sacó un crédito online, sin que el banco se asegure de que sea la titular la que lo solicitaba.

Sin plata y con una deuda que el banco estaba dispuesta a cobrar por el crédito, la víctima decidió presentar una demanda en la Justicia. El fallo indica que el Banco Patagonia tiene responsabilidad al no proporcionar las medidas de seguridad adecuadas para prevenir este tipo de fraude. También por no informar debidamente a la clienta sobre las operaciones sospechosas realizadas en su cuenta.

En consecuencia, el Banco Patagonia debe reembolsar los montos extraídos de la cuenta de la clienta, así como el crédito obtenido fraudulentamente, incluyendo una compensación por daños extrapatrimoniales y punitivos, con intereses calculados desde la fecha del incidente hasta su pago.

La Justicia civil de Bariloche hace referencia a la protección de los consumidores frente a prácticas engañosas y la importancia de la seguridad informática en las operaciones bancarias. Y resaltó la necesidad de que los bancos adopten medidas preventivas más eficaces contra el fraude.