La complejidad del caso Luciana Muñoz según los investigadores

"Se está trabajando para encontrar a Luciana”, dijo el Superintendente de Investigaciones comisario general Dante Catalán en una entrevista exclusiva con Mejor Informado y 24/7 Canal de Noticias, al cumplirse 39 días de la desaparición de Luciana Muñoz, la joven de 21 años, que el 13 de julio pasado salió de su casa en el barrio Gran Neuquén con la finalidad de visitar a un amigo y desde entonces no se sabe su paradero. La frase de Catalán refleja el sentimiento de esperanza por encontrar a la joven que se mantiene en la sociedad neuquina.

Desde entonces, la Policía de la provincia desplegó diversos operativos de rastrillajes a pie, con patrullas motorizadas y a caballo en más de 1600 hectáreas, sobre todo en la zona de la Meseta y en barrios aledaños, incluso con canes especializados en la búsqueda de personas y en distintas zonas de los ríos Limay y Neuquén y sobrevuelos en helicóptero que brindan la posibilidad de detenerse, descender y focalizar lugares dudosos.

Superintendente de Investigaciones comisario general Dante Catalán.

Catalán precisó que el operativo de rastrillaje se encuentra a punto de finalizar. Por ello, ahora todo se enfoca en la continuidad de las tareas de investigación, entrevistas y en lo que puedan aportar las imágenes de las cámaras de seguridad. Catalán explicó que se analizaron más de 360 horas de 36 cámaras particulares; 850 horas de 23 domos de seguridad circundante al entorno donde vive Luciana y dónde fue vista por última vez y 2370 imágenes coincidentes del procesamiento analítico y forense de las cámaras de seguridad, aportados por una empresa de la ciudad de La Plata.

Las búsquedas que se focalizaron en la zona del Choconcito se fundaron a partir de información aportada en sede judicial por una persona que daba cuenta de que en ese sector habría visto a la joven.

“Hasta ahora de acuerdo al análisis de las imágenes no hemos tenido novedades. Se analizan las imágenes que capta a toda persona que esté con las características morfológicas en este caso de vestimenta -campera negra, jean y zapatillas negras- que se han cargado en el sistema y va arrojando coincidencias. El procesamiento analítico y forense son aportados por una empresa tecnológica de Buenos Aires", señaló Catalán.

“Llama la atención que los propios amigos de Luciana desconocen situaciones o circunstancias de cómo era y qué hacia la joven. Todo esto difícil, hermético y complejo, no aporta a la causa que se investiga”, expresó Dante Catalán.

Por otra parte, el Superintendente de Investigaciones de la Policía hizo alusión a un "contexto complejo y hermético" en relación al entorno familiar y social de la joven desaparecida. “El entorno social donde Luciana se movía es hermético, donde no hay mucha información respecto a lo que hacía Luciana y también el entorno de la escuela al que hacía tiempo no asistía. Estos entornos no han aportado mayores datos a la causa”, explicó. Y agregó que “llama la atención que los propios amigos de Luciana desconocen situaciones o circunstancias de cómo era y qué hacia la joven. Todo esto difícil, hermético y complejo, no aporta a la causa que se investiga”. Catalán destacó que el hecho de que Luciana no haya tenido su celular "ha dificultado" las tareas de búsqueda.

Se rastrillaron más de 1640 hectáreas en busca de Luciana Muñoz.

Catalán lamentó el paso de las horas desde que se desconoció el paradero de Luciana y el momento en que la madre presentó la denuncia de la desaparición en la Comisaría 18. "La madre hizo la denuncia 72 horas después y ese tiempo que se perdió fue fundamental", subrayó. Un tiempo que en situaciones de búsqueda de personas es clave.. Aclaró que por el secreto de sumario de la causa “hay muchas cuestiones de fondo que no se pueden informar”. Hizo alusión a una imagen de un video que fue difundida en su momento en la que se veía a una joven con la misma vestimenta que Luciana. Luego de reconstruir el recorrido de esa persona que aparecía en las imágenes se llegó a un domicilio. "Costó convencer a la mamá de que no era su hija”, expresó el comisario general.

Otro aspecto a tener en cuenta es la baja de presentaciones que aporten datos a la causa a pesar de la recompensa de 10 millones de pesos ofrecido por el gobierno provincial.

“La esperanza no se pierde, tengo cierta esperanza de que podamos resolver este caso", afirmó Catalán, quien resaltó el trabajo que lleva adelante la Policía en la búsqueda de Luciana a través de distintas líneas de investigación sobre la que avanzan con extrema prudencia.