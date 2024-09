Motochorros atacaron a una pareja y quedó todo grabado

Un impactante ataque piraña tuvo lugar en Mar del Plata este domingo por la tarde, cuando una banda de motochorros asaltó a una pareja en pleno centro de la ciudad. El violento episodio, que fue registrado por testigos, muestra el accionar impune de los delincuentes en un lugar concurrido y a plena luz del día.

El hecho ocurrió en la Rotonda del Golf, un área transitada de la ciudad balnearia, cuando Guillermo Messina, de 57 años, y su pareja, que viajaban en una moto Voge 650DS, fueron sorprendidos por un grupo de motochorros. En la grabación, que trascendió en las últimas horas, se observa cómo los delincuentes derriban a la mujer al suelo y forcejean con Messina, quien intentó defenderse y proteger a su pareja en medio del caos.

Messina relató que el ataque sucedió al regresar de un paseo por Miramar. "Había ido a tomar un café con mi novia, y al subir por Playa Grande, me encontré con el tráfico detenido. De repente, cinco delincuentes se me vinieron encima e intentaron sacarme la llave de la moto", contó el hombre aún conmocionado.

El forcejeo duró apenas 30 segundos, pero fue suficiente para que los ladrones arrojaran a su mujer al piso y provocaran pánico en la pareja. "Me gritaban ‘Bajate. Bajate. Bajate’. En ese momento, no sabés si están armados o qué van a hacer. Además de los golpes, me robaron la tranquilidad de andar en moto", expresó Messina.

El hombre señaló que, aunque la moto no era un modelo costoso, la situación lo dejó devastado. "No lo hacen por la moto, lo hacen por daño. Se llevan la moto y la prenden fuego. Es difícil entenderlo. He viajado por Chile, Perú, Bolivia y nunca me pasó nada, pero esto me ocurre en Mar del Plata", lamentó Messina.

Mirá el momento del robo: