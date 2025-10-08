Nueva declaración aporta detalles sobre el entorno de Lara Gutiérrez

La causa que investiga el triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela, por el que ya hay 9 imputados detenidos, continúa incorporando declaraciones claves. Una de las más importantes fue la de la madre de Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años que fue torturada antes de ser asesinada, según determinó su autopsia.

El testimonio de la mujer resultó fundamental porque brindó información sobre el entorno de la menor que podría ser determinante para identificar nuevos sospechosos. Según relató, Lara había tenido encuentros con hombres de nacionalidad peruana, quienes le regalaban dinero “a cambio de nada”.

Uno de estos hombres habría sido quien, la noche de los femicidios, ofreció 300 dólares a Lara para encontrarse. La madre hizo estas declaraciones antes de que Celeste confesara lo ocurrido en la denominada casa del horror de Florencio Varela.

Según relató, se enteró de la situación de su hija por comentarios de una vecina, Andrea, quien le informó que Lara había comenzado a ejercer la prostitución en la zona de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, Lara le habría contado a Andrea sobre un hombre peruano que conoció en ese barrio.

La madre detalló que este sujeto llevó a Lara y a Morena Verdi a comer a un local de comidas rápidas y les regaló 200 dólares sin haberlas tocado. Días después, les obsequió a Lara un oso de peluche y un perfume, objetos que aún permanecen en su domicilio familiar. La semana en que las tres chicas desaparecieron, el hombre habría llamado a Lara para coordinar un nuevo encuentro, ofreciendo 300 dólares según lo relatado por la vecina.

Ya inmersa en los hechos de la noche en que Lara, Morena y Brenda desaparecieron en La Tablada, la madre contó que logró reconstruir parte de lo sucedido minutos antes de que las tres subieran a la camioneta blanca que las llevó a Florencio Varela, a partir de relatos de vecinos.

Según su testimonio, un vecino vio a Lara entre las 22 y las 23 horas del viernes, saliendo del pasillo del monoblock donde vive su abuela. Posteriormente, la vio subirse a una camioneta “último modelo, estilo Duster”, escuchando a la adolescente decirle al conductor: “Viste hasta donde tuviste que venir a buscar a las princesas”.

El último dato concreto sobre el paradero de Lara fue un mensaje enviado a las 6 del sábado 20 de septiembre, que consistía en una foto configurada para verse una sola vez, mostrando un comprobante de pago. La madre indicó que desconoce quién fue la destinataria del mensaje, ya que esta información se la transmitió otra hija.

Tras el hallazgo de los cuerpos, la madre de Lara confirmó que se comunicó con la madre de Morena Verdi, quien le confirmó que las tres chicas ejercían la prostitución en la zona de Flores, donde alquilaban un departamento en la calle Ramón Falcón, entre Varela y Culpina, para realizar los encuentros sexuales.