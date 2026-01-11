El camino de regreso no fue lineal ni sencillo. A varios meses del accidente de tránsito que sufrió en 2025, Thiago Medina decidió hablar con honestidad sobre el momento que atraviesa y puso el foco en una batalla silenciosa que va mucho más allá de lo físico.

Lejos de victimizarse, el ex participante de Gran Hermano compartió en sus redes sociales una reflexión profunda sobre su recuperación y el esfuerzo diario que implica volver a ponerse de pie. En una historia de Instagram, dio una señal concreta de avance al contar que retomó una de sus pasiones: el fútbol. “En breve estamos al 100. Arranqué a entrenar fútbol, gente”, escribió, marcando un pequeño gran paso en su reconstrucción personal.

Sin embargo, lo más fuerte de su mensaje no estuvo ligado al cuerpo, sino a la mente. Thiago Medina expuso sin rodeos el costado más difícil del proceso y reconoció que, durante este tiempo, tuvo que pelear contra pensamientos que lo llevaron al límite. Con una sinceridad poco habitual, puso en palabras una sensación que lo acompaña desde el accidente.

“Estoy bien gracias a todo el esfuerzo que hago y por no dejar que mi cabeza me lleve a ese lugar que me vive atormentando de caer en una depresión terrible”, expresó, visibilizando una problemática que muchas veces queda oculta detrás de la imagen de recuperación.

En ese contexto, Thiago dejó en claro que no está solo. Según contó, hay un sostén fundamental que lo mantiene firme y le da sentido a cada intento por volver al ritmo de vida que supo tener. Sus hijas ocupan ese lugar central y funcionan como motor emocional en los días más difíciles.

“Gracias a mis hijas y a todo lo que me acompañan, que me dan la fuerza necesaria para no rendirme y estar cada vez mejor”, escribió, dejando en evidencia que el amor familiar fue clave para no dejarse arrastrar por el peso de la angustia.

El testimonio no fue casual. Thiago explicó que decidió compartir este momento íntimo porque siente que su experiencia puede servirle a otros que atraviesan situaciones similares. “Salgo a contar esto porque capaz hay alguien que está en la misma situación que yo”, señaló, con la intención de tender una mano desde su propia vivencia.

Para cerrar, el ex Gran Hermano dejó un mensaje cargado de fe y esperanza, reafirmando que el proceso sigue en marcha. “Con una buena compañía y esfuerzo se puede lograr. Dios los bendiga”, escribió, sintetizando la forma en la que hoy enfrenta tanto su recuperación física como su salud mental.

Con palabras simples y sin maquillaje, Thiago Medina mostró una faceta vulnerable que puso en primer plano una realidad compleja. En plena lucha por volver a empezar, dejó claro qué es lo que lo salva de caer y qué lo empuja, día a día, a seguir adelante.