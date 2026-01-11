La tranquilidad de la madrugada en Cutral Co se vio alterada por un operativo policial que terminó con el secuestro de varias armas de fuego y la demora de un hombre, tras una denuncia por una situación sospechosa en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, personal policial tomó conocimiento vía telefónica sobre la presencia de un hombre en silla de ruedas que se encontraba en actitud sospechosa en inmediaciones de las calles Ejército Argentino y 9 de Julio. Ante el alerta, efectivos del Comando Radioeléctrico Cutral Có, que realizaban patrullajes preventivos en la zona, acudieron rápidamente al lugar.

Al arribar, los uniformados observaron la presencia de tres hombres que, al advertir la llegada del móvil policial, intentaron eludir el control escapando a toda prisa. La situación dio inicio a una breve persecución que permitió a los efectivos dar alcance a uno de los sospechosos.

Durante el procedimiento, el hombre detenido se despojó de un arma de fuego tipo revólver calibre 32 que llevaba oculta entre sus prendas. Además, en el sector donde se desarrolló el operativo, la Policía halló y secuestró otras armas de fuego, entre ellas armas de fabricación casera y armas largas tipo rifle.

El sujeto fue demorado y todas las armas quedaron secuestradas, quedando el procedimiento a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes para determinar responsabilidades y el origen del armamento.

En el hecho intervino personal del Comando Radioeléctrico Cutral Có, del Grupo Especial y de la Comisaría 15° del barrio Pampa, dependientes de la Dirección de Seguridad de la Comarca.