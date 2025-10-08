La madre de una de las víctimas del triple femicidio reveló vínculos con narcotráfico

La investigación por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela suma un testimonio crucial. Este miércoles, Sabrina del Castillo, madre de Morena Verdi (20), una de las víctimas, declaró ante el fiscal Adrián Arribas de la UFI Temática Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza. La mujer aportó datos que podrían esclarecer el móvil del crimen, señalando la vinculación de las jóvenes con redes narco locales.
Según relató, Lara Gutiérrez, la menor de 15 años asesinada junto a Morena y Brenda del Castillo (20), habría estado involucrada en un episodio previo en el que “durmió” a un narco para facilitar el robo de droga. La madre sostuvo que la menor “tocó algo que no debía” y que, como consecuencia, habría sido obligada a repetir la acción en un segundo encuentro con el mismo cliente. Este hecho, según Del Castillo, habría motivado la brutalidad del femicidio.
Del Castillo destacó que reveló esta información bajo custodia policial federal, debido a las amenazas que recibieron ella y otros familiares tras reclamar justicia por las víctimas. “Si no para esto, también van a ir por Hanna”, advirtió la mujer en referencia a otra de sus hijas. Además, identificó a uno de los hombres que acompañaba a Lara en grabaciones de cámaras de seguridad, conocido como “Gordo Dylan”, y a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, considerado por la Justicia como el autor intelectual del crimen.
La madre de Morena también mencionó las disputas entre bandas narco en la zona de Ciudad Evita y La Tablada. Según su relato, una banda apodada “los bolivianos del 19” habría sido desplazada por un grupo de ciudadanos peruanos, lo que estaría vinculado al contexto del crimen. La declaración de Del Castillo aporta nuevos elementos para reconstruir la mecánica del triple femicidio y sigue siendo analizada por los fiscales a cargo del caso.