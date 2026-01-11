El domingo comenzó con una nueva tragedia en la Ruta 151. Un nuevo siniestro vial fatal se cobró la vida de dos personas, quienes circulaban en un Chevrolet Corsa en dirección Cipolletti - Cinco Saltos. El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 y se vio involucrado el auto y una Toyota Hilux.

Según la información policial, el Chevrolet Corsa habría perdido el control, invadió el carril contrario e impactó de frente con la camioneta. El choque fue tan violento que el hombre que conducía y la mujer acompañante murieron en el lugar. El conductor de la camioneta resultó con lesiones leves.

El conductor fallecido fue identificado como Braian Exequiel Vera, de 30 años, oriundo de Fernández Oro. Su acompañante era su novia y se llamaba Avila Danixa Amadis. Ambos fallecieron en el lugar.

Tras conocer la noticia, en redes sociales el hermano de Danixa despidió tanto a su hermana como a su cuñado con un emotivo mensaje.

"En este día 11 de enero de 2026, quiero dedicarle unas palabras a mi hermana y mi cuñado, los amo con todo mi corazón. Que dios los reciba en su santa gloria. Una perdida irreparable. Por siempre en nuestros corazones, me quedo con ese abrazo enorme que nos dimos anoche hermana querida lo mismo para mí cuñado fueron excelentísima personas los dos, los voy a extrañar mucho", manifestó con dolor.

"Dame fuerzas para poder continuar con esta vida injusta", agregó en su perfil. Otro allegado comentó "esto no se va olvidar fácil porque estar juntos y al otro día estar velándolo es muy doloroso, que Dios lo reciba en sus brazos y que le dé mucha fortaleza a su familiares".

Mientras la familia atraviesa el enorme momento de dolor, anunciaron que los restos de Braian y Danixa serán velados este domingo 11, en Don Bosco 1587, desde las 19 hasta la 1 y mañana desde las 8.30 hasta las 11. Luego serán inhumados en el cementerio local.

Las autoridades seguirán investigando la mecánica del accidente para entender las causas de la tragedia.