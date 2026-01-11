Después de un largo período marcada por conflictos familiares y causas judiciales, Mariana Nannis volvió a quedar bajo la lupa por un motivo muy distinto. En las últimas horas, comenzaron a circular imágenes suyas en Marbella junto a un hombre que despertó todo tipo de especulaciones sobre un posible nuevo amor.

La información se conoció en DDM, donde Guido Záffora aportó detalles que sorprendieron por el contraste con la imagen pública que Mariana construyó durante años. Según explicó, el vínculo estaría lejos del perfil glamoroso y millonario con el que históricamente se la asoció.

De acuerdo con el panelista, el hombre que aparece junto a Nannis no sería ni un banquero suizo ni una figura poderosa del mundo financiero, versiones que habían circulado tiempo atrás. Por el contrario, se trataría de alguien con un perfil mucho más bajo, lo que convirtió al dato en uno de los puntos más llamativos de la historia.

Al ampliar la información, Záffora aseguró que el vínculo no sería reciente y que se habría iniciado en España. “Es un hombre de Venezuela que habría conocido en Marbella, tiene un vínculo hace mucho tiempo. Esta persona fue quien la rescató. Labura, no me dicen que la mantiene, pero casi”, detalló al aire, en una frase que rápidamente se replicó.

Las fotos, tomadas en distintos momentos de su vida cotidiana en la ciudad española, muestran a Mariana Nannis relajada y acompañada, lejos de los flashes constantes y del ruido mediático argentino. Esa postal alimentó las versiones de un romance estable, aunque sin confirmación oficial. Por ahora, la madre de Alex Caniggia y Charlotte Caniggia optó por el silencio. No desmintió ni confirmó la relación y, fiel a su estilo, evitó hacer declaraciones públicas sobre su presente sentimental.

Instalada en Marbella, con un perfil mucho más reservado que en otras épocas, Mariana Nannis parece atravesar una etapa distinta. Mientras sus conflictos siguen su curso por vías judiciales, las imágenes junto a este hombre abrieron una nueva pregunta sobre su vida privada y dejaron en claro que, al menos en lo personal, habría encontrado compañía lejos del escándalo.