¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 26 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Operativo por robo armado

Ford Ranger incautada y un detenido en operativo por robo armado en Plottier

Un hombre fue detenido tras un allanamiento en una vivienda del barrio 2 de Abril de Plottier. El operativo se realizó este lunes 25 de noviembre en el marco de una causa por robo con arma de fuego.

Por Redacción

Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 21:45
PUBLICIDAD

Este lunes 25 de noviembre, cerca de las 17, personal de la Oficina de Investigaciones Periferia I llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Candolle, en el barrio 2 de Abril de Plottier.

La medida contó con la intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos, en el marco de una investigación por un robo con arma de fuego ocurrido recientemente.

Un detenido y secuestro de vehículo

El procedimiento arrojó resultado positivo. Durante el operativo fue demorado un ciudadano señalado como presunto autor del robo investigado.
Además, se secuestró una camioneta Ford Ranger color champagne, que —según la investigación— habría sido utilizada durante el ilícito.

Qué se sabe de la causa

La causa se encuentra en etapa de investigación, y las autoridades judiciales evaluarán el material recolectado para determinar próximos pasos procesales.
La retención del vehículo y la demora del sospechoso se incorporarán como pruebas en el expediente que sigue la Fiscalía de Robos y Hurtos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD