Este lunes 25 de noviembre, cerca de las 17, personal de la Oficina de Investigaciones Periferia I llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Candolle, en el barrio 2 de Abril de Plottier.

La medida contó con la intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos, en el marco de una investigación por un robo con arma de fuego ocurrido recientemente.

Un detenido y secuestro de vehículo

El procedimiento arrojó resultado positivo. Durante el operativo fue demorado un ciudadano señalado como presunto autor del robo investigado.

Además, se secuestró una camioneta Ford Ranger color champagne, que —según la investigación— habría sido utilizada durante el ilícito.

Qué se sabe de la causa

La causa se encuentra en etapa de investigación, y las autoridades judiciales evaluarán el material recolectado para determinar próximos pasos procesales.

La retención del vehículo y la demora del sospechoso se incorporarán como pruebas en el expediente que sigue la Fiscalía de Robos y Hurtos.