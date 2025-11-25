Yamil Mesías López fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por el homicidio de Emiliano Lamilla en Cutral Co. La pena fue determinada durante una audiencia por los jueces Diego Chavarría Ruiz y Lisandro Borgonovo y la jueza Vanessa Macedo Font. La declaración de responsabilidad había sido acordada el 25 de octubre.

El asistente letrado Federico Cúneo había solicitado el monto de la pena, de cumplimiento efectivo, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En un primer momento habían acusado a una mujer que acompañaba al acusado, pero desde el Ministerio Público Fiscal consideraron que no había pruebas suficientes para sostener la imputación, ya que en los registros de video se veía que López manejaba la motocicleta y él sacó el arma.

El crimen se cometió el 25 de junio de este año alrededor de las 0.30, cuando López se dirigió en moto acompañado por su pareja hacia un domicilio donde se encontraba Lamilla. Allí comenzó a gritarle a una mujer que también estaba en el lugar, para que saliera a la calle. Fue la víctima quien salió y le entregó la bicicleta que previamente le habían robado.

El ahora condenado, sacó un arma calibre 22 de entre sus ropas, y mientras Lamilla corría buscando refugio, le efectuó dos disparos, uno de los cuales le perforó un pulmón y le causó la muerte. Tras la declaración de responsabilidad, el acusado fue detenido para comenzar con el cumplimiento de la condena.