Un acorde al cielo: Mastantuono sorprendió con su homenaje a Maradona

Diego vuelve de mil maneras. A veces en un mural, a veces en una ovación inesperada. Y a veces, como esta tarde, en los acordes tímidos pero precisos de una guitarra joven. Franco Mastantuono, la joya que el fútbol argentino ya mira como una promesa inevitable, subió un video que no necesitó palabras: solamente sus manos haciendo sonar “¿Qué es Dios?”, el himno de Las Pastillas del Abuelo que tantas veces acompañó homenajes al Diez.

El chico que hoy pertenece al Real Madrid y que apenas empieza a escribir su historia eligió una melodía que, con los años, se volvió parte del ADN maradoniano. Lo hizo sin producción, sin luces, sin escenografía: apenas una guitarra criolla y un celular. Y quizá ahí reside la potencia del tributo. Porque Diego siempre vivió entre lo celestial y lo terrenal, entre el barro y la epopeya. Mastantuono, todavía en formación, parece haber entendido que para llegar a él no hace falta gritar: alcanza con sentir.

Mientras el calendario marcaba un nuevo 25 de noviembre, el mundo del fútbol se volvió a llenar de recuerdos. En Nápoles hubo bengalas y canciones. En Buenos Aires, murales y altares improvisados. Messi eligió una foto en blanco y negro abrazado a su maestro durante Sudáfrica 2010. En las redes, miles repitieron videos que ya son clásicos de una vida irrepetible.

Y entre toda esa avalancha de homenajes, el gesto del juvenil argentino se filtró como un susurro cálido. Un homenaje que mezcla fútbol y música, pero también herencia y deseo: el chico que recién comienza reconoce al hombre que lo llevó a soñar antes de que él mismo supiera quién sería.

Franco no habló. No hacía falta. Dejó que los acordes respondieran por él. En un país donde Maradona es mito, memoria y milagro, cada 25 de noviembre tiene su propio ritual. Este año, una guitarra le devolvió al cielo una pregunta eterna.