El hallazgo de los tres integrantes de la familia Neufeld, pertenecientes a la comunidad Menonita, sacudió a Conesa y confirmó lo que nadie quería escuchar: padre e hijos perdieron la vida tras ser arrastrados por la brutal corriente del río Negro el pasado domingo por la tarde.

Pero la historia no termina ahí. Porque detrás de la fría noticia se esconde una secuencia de horror que mantuvo en vilo a toda la comunidad durante tres días. Primero fue Jacobo Neufeld, de 50 años, encontrado en la mañana del martes. Luego, apenas unas horas después, apareció el cuerpo de su hija Ana, de tan solo 16 años. Y finalmente, pasadas las 17.30, el operativo de rastrillaje dio con David, el joven de 20 años que se convirtió en la última víctima de esta tragedia.

La escena, según relatan testigos, fue tan desesperada como desgarradora: Ana cayó presa de la corriente y, sin pensarlo, su padre se lanzó al agua. Detrás de él, David intentó sumarse al rescate. Ninguno logró vencer la fuerza del río. El intento heroico se transformó en un drama colectivo que dejó a la comunidad paralizada.

Mientras tanto, Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios de Conesa y efectivos de Patagones y San Antonio Oeste trabajaron sin descanso desde el domingo. El despliegue fue intenso, con embarcaciones, buzos y rastrillajes a pie, en un operativo que se convirtió en un pulso contra el tiempo y contra la corriente. Cada hallazgo fue un golpe seco de realidad, un mazazo emocional para quienes aguardaban con la esperanza de un milagro.

La fiscal Maricel Viotti, al frente del caso, determinó que no se realizarán autopsias. La decisión, sustentada en la evidencia de múltiples testigos y en la confirmación de que se trató de muertes accidentales, permitió que los cuerpos no fueran trasladados a Viedma. Así, la familia podrá trasladarlos a Guatraché, de donde es originaria la comunidad.